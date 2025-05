Giuliani, accordo raggiunto. Stabilità e aumenti di stipendio per 84 dipendenti precari

Sarà veramente un 1° maggio di festa quello dei lavoratori della Giuliani Arredamenti, dopo l’accordo raggiunto tra i sindacati e l’azienda. Nella giornata di ieri le maestranze, dopo 16 giorni di presidio e sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento di via Gramadora, hanno ottenuto una vittoria importante. I dipendenti, entrati con contratto di somministrazione, saranno assunti direttamente dalla Giuliani, in un percorso di stabilizzazione di 84 persone entro l’anno sulla base dell’anzianità di servizio e tutti avranno il diritto di precedenza sulle future assunzioni.

L’accordo prevede anche un aumento di 100 euro al mese per chi lavora da lungo tempo alla Giuliani e un ulteriore aumento per un totale di 125 euro mensili in più in busta paga. In precedenza erano 120 i lavoratori precari, con solamente 11 dipendenti diretti e il successo è stato ottenuto dopo 100 ore di sciopero e di presidio giorno e notte, festività pasquali comprese. Nell’incontro in Prefettura della settimana scorsa con le parti, l’azienda si era dimostrata aperta al dialogo per trovare una soluzione che è arrivata proprio alla vigilia della festa che celebra il lavoro. "Si è raggiunto un risultato straordinario – afferma Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena – frutto dello sciopero dei lavoratori, dell’impegno del sindacato e del sostegno delle istituzioni. La vertenza ci dice tre cose: la prima che la lotta dei lavoratori paga sempre, la seconda che Forlì ha un problema che non riguarda solo Giuliani, ma tutto il settore del mobile imbottito dove lavorano almeno 4mila dipendenti e 180 imprese e la terza che la città ha scelto di stare dalla parte della legalità, della dignità del lavoro, della sicurezza sul lavoro e delle giuste retribuzioni".

E’ stata sempre forte fin dall’inizio la solidarietà espressa dal territorio, anche con l’apertura di un conto corrente per sostenere i lavoratori in sciopero o i buoni spesa messi a disposizione da Cia-Conad.

"L’intesa – spiega Enrico Imolesi, segretario generale Uil Forlì – porta un aumento salariale e un miglioramento delle condizioni lavorative all’interno dello stabilimento e i dipendenti potranno eleggere i loro rappresentanti sindacali". "Siamo molto soddisfatti per l’accordo – dichiara Francesco Marinelli, segretario generale Cisl Romagna – e per i tanti lavoratori che da troppi anni vivevano nella precarietà, alcuni anche da 15 anni. È un risultato importante non solo per la Giuliani, ma per tutto il territorio e per il comparto del mobile imbottito, perché la stabilizzazione dei contratti e la battaglia per i diritti deve essere un obiettivo di tutti".