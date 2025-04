Giuliani Arredamenti, la protesta continua

Il tavolo in Prefettura a Forlì per la vertenza della Giuliani Arredamenti si terrà tra il 23 e il 24 aprile, ma intanto lo sciopero non si ferma. L’assemblea dei lavoratori, fanno sapere i sindacati, ha deciso di riprenderlo da martedì 22 aprile fino a giovedì 24, tenendo tra l’altro attivo il presidio anche durante le feste pasquali. Fenealuil, Filca Cisl, Fillea Cgil, Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp, infatti, dicono che "ancora non c’è una soluzione per la stabilizzazione degli oltre 100 lavoratori precari della Giuliani" e che "l’azienda continua a non voler dare risposte ai lavoratori". Le sigle sono state ricevute in Prefettura insieme a una delegazione di sette lavoratori, che "hanno fatto presente al prefetto Rinaldo Argentieri tutte le criticità presenti nello stabilimento". Dal canto suo il prefetto "si è dimostrato attento alle istanze e segnalazioni testimoniate nel corso dell’incontro e si è impegnato a convocare tutti i soggetti interessati a un tavolo istituzionale tra il 23 e il 24 aprile". I lavoratori della Giuliani Arredamenti lamentano il fatto che l’azienda che produce mobili a fronte di 11 dipendenti assunti, conta appunto "120 lavoratori ancora sotto agenzia" e quindi precari.