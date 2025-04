Giuliani, sciopero del 25 aprile. M5s: "Noi al fianco dei lavoratori"

Il Movimento 5 Stelle di Forlì ha voluto essere al fianco dei lavoratori della Giuliani Arredamenti, da due settimane in presidio per reclamare migliori condizioni di lavoro e un salario più alto. Una delegazione dei pentastellati si è recata così al presidio in occasione del 25 aprile. "Il motto ’Ora e sempre resistenza’ appare più attuale che mai – si legge nella nota rilasciata dal Movimento –. Perché la resistenza nei luoghi di lavoro non ha mai fine, soprattutto per chi prima ha dovuto affrontare un viaggio della speranza che ha portato tanti lavoratori in Italia. I lavoratori della Giuliani, come di molte altre aziende del manifatturiero, sono in maggioranza di colore, a testimonianza di quanto sia di vitale importanza la loro presenza nella nostra realtà. Al di là dei proclami di una destra ipocrita e razzista, la verità che emerge con forza è che senza questi lavoratori, con il calo demografico imperante, l’Italia è destinata a un inarrestabile declino con crescenti difficoltà a mantenere il sistema pensionistico e i servizi per i cittadini. Occorrono politiche di accoglienza, di integrazione, occorre che siano considerati cittadini a tutti gli effetti, aiutati a trovare un alloggio, a imparare la lingua e ad integrarsi nella cultura. Il mondo di domani sarà multietnico, e dobbiamo prepararci con mentalità aperta ed accogliente, seguendo il messaggio che Papa Francesco ci ha ricordato in questi anni. La lotta dei lavoratori della Giuliani è un’occasione per noi tutti. Il modo migliore per celebrare il 25 aprile è lottare, come fecero i partigiani, per costruire un paese migliore, dove ognuno, a prescindere dal colore della pelle e dal luogo dove è nato, abbia condizioni di vita dignitose e la solidarietà di chi gli sta accanto. Questo è l’impegno che come Movimento 5 Stelle vogliamo portare avanti. Sosteniamo con convinzione la candidatura di Forlì a capitale della cultura per il 2028, ma vogliamo che sia capitale anche sul tema dei diritti, della sicurezza sul lavoro, dell’accoglienza. È questo l’impegno migliore per celebrare il 25 aprile". M5s appoggia, infine, i versamenti sul conto corrente IT52O0306909606100000410044 intestato a Cdlt Cgil Forlì Cesena, causale: aiuti lavoratori Giuliani Arredamenti in sciopero.