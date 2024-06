Giunta, è nulla di fatto. La Lega chiede tre posti e la trattativa si blocca: serve un nuovo incontro

Fumata grigia dopo il primo incontro tra le forze di coalizione che sostengono il sindaco Gian Luca Zattini per cercare di comporre la prossima giunta. All’incontro di ieri mattina erano presenti due esponenti per ogni partito. A chiarire i termini del ‘non accordo’ è il segretario della Lega per la Romagna, Jacopo Morrone, che aveva già anticipato nei giorni scorsi la richiesta del partito che, cinque anni fa, trainò la compagine di centrodestra ad affermarsi a Forlì, portando oltre il 24% dei voti: "La conferma dei due assessori della Lega, ma, in generale, di tutta la giunta uscente". I due assessori della Lega, che il segretario vorrebbe vedere confermati, sono Daniele Mezzacapo e Andrea Cintorino. Entrambi hanno fatto incetta di preferenze, 459 lui, 457 lei.

Una posizione che si scontra con il risultato di queste amministrative, con la Lega che conferma un terzo dei voti presi nel 2019, fermandosi poco sopra all’8%, venendo scavalcata sia da Fratelli d’Italia che supera il 19%, sia dalla Civica, che si attesta a oltre il 14%, mentre Forza Italia, con il 7,9% porta in consiglio comunale lo stesso numero di consiglieri della Lega: 3.

Risultati che porterebbero a un’alchimia di giunta differente: due assessori per Fratelli d’Italia e Civica, in questo caso sarebbero sicuri i più votati, Vincenzo Bongiorno e Paola Casara, con il primo che diventerebbe anche vicesindaco; un assessore a Lega e Forza Italia, mentre il presidente del consiglio sarebbe in capo a FdI. Gli altri tre assessori, per giungere a una giunta a nove, sarebbero indicati direttamente dal sindaco.

"L’incontro è stato sereno – aggiunge Morrone – ma ognuno è rimasto sulle sue posizioni. Ci rivedremo in settimana per trovare la soluzione migliore". Un blocco della trattativa che inibisce anche altre considerazioni.

Sicuri al momento sarebbero: Bongiorno per FdI, che poi dovrebbe indicare una donna, Casara per la Civica, che poi proporrebbe quasi sicuramente Kevin Bravi; per Forza Italia i nomi, fra cui scegliere, sono due, entrambi maschili, l’ex assessore Giuseppe Petetta o Alberto Gentili, che ha preso il maggior numero di preferenze della lista. Si arriverebbe così a tre uomini e due donne. Il sindaco confermerebbe Vittorio Cicognani, suo fedelissimo sin dalle giunte di Meldola.

A questo punto, se la Lega indicasse Mezzacapo, i posti in giunta maschili sarebbero tutti occupati e il sindaco dovrebbe indicare due donne per forza; se la scelta ricadesse su Cintorino, Zattini avrebbe più libertà di manovra potendo anche indicare un uomo. Con quest’ultima ipotesi potrebbe ancora rientrare nei giochi l’assessore uscente alla cultura, Valerio Melandri, che in settimana dovrebbe incontrare il sindaco. Tutte ipotesi però, almeno fino a che non si andrà oltre alla situazione che vede la Lega resistere nelle sue richieste di vedere confermati entrambi gli assessori.

Per cercare di superare l’impasse si è provato a proporre al carroccio, oltre ad un assessore, di avere anche il presidente del consiglio comunale: ipotesi però che non vede d’accordo i partiti, che chiederebbero un altro assessore a testa, tanto che la controproposta di Morrone sarebbe stata quella di azzerare o, almeno, ridurre il numero di assessori indicati dal sindaco a beneficio dei partiti. Si è così deciso di aggiornare l’incontro ai prossimi giorni, entro la settimana, ma la data non è stata ancora fissata.