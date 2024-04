Giunta itinerante: ecco il primo incontro

Si è svolta sabato scorso il primo incontro della ’giunta itinerante’ del Comune di Bertinoro che ha avuto come teatro la frazione di Santa Maria Nuova Spallicci. A spiegare le motivazioni di questo appuntamento fuori programma è stata la sindaca stessa.

"Sono incontri che non vanno a sostituire il lavoro dei consigli di zona – ha spiegato Gessica Allegni davanti a una trentina di cittadini intervenuti al Retro Caffè, luogo dell’incontro –, ma vogliamo dare un modo in più per poter incontrare i cittadini. Siamo partiti dalla frazione più popolosa, ma saranno incontri che calendarizzeremo su ogni frazione. Di solito si svolgono in campagna elettorale, ma siamo ben lungi da questa, vogliamo solo incontrare i cittadini. Siamo disponibili ad accogliere suggerimenti, istanze".

La prima mano che si è alzata per prendere la parola è stata quella di un bambino di 8 o 9 anni che stava giocando a calcetto con gli amici nel vicino campetto. "Perché avete fatto i lavori proprio adesso che potevamo stare fuori a giocare invece di farli questa estate?", indicando l’adiacente zona delle scuole. Ci sono poi state domande sul taglio dell’erba nel vicino parco.

L’incontro è poi proseguito con un giro a visionare i vari cantieri, tra cui quello contestato dei marciapiedi su via Santa Croce.

Una nota a margine: la sindaca ci teneva a far sapere al bambino di aver dato la risposta sbagliata al quesito che aveva posto. Allegni, infatti, aveva detto che i lavori sarebbero durati anche oltre l’estate, lei si riferiva al nuovo nido. Forse però il bambino di riferiva ai lavori sul giardino della scuola elementare "Questi dureranno ancora pochi giorni, l’impianto di irrigazione è già stato fatto, manca la sistemazione delle strutture per l’outdoor education. Mi spiace, avevo inteso male la sua domanda".

Matteo Bondi