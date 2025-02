"Giunta, raggiunti pochi obiettivi"

I consiglieri della lista BartnOra, Barbara Asioli e Sergio Moretti, fanno il bilancio del mandato che si sta concludendo a causa delle dimissioni della sindaca Gessica Allegni dopo aver assunto il ruolo di assessora alla cultura della Regione: saldo, negativo tra progetti "che stanno muovendo i primi passi" e altri che non sono stati affrontati. "Non condividiamo l’entusiasmo su obiettivi che sono ancora in fase di progettazione, anche esecutiva – spiegano Asioli e Moretti –, ma che sono privi dei finanziamenti necessari". Elencano ad esempio i lavori sulla scuola Rossi di cui non si conoscono "i costi complessivi". In merito all’asilo nido in fieri a Santa Maria Nuova, per la cui costruzione "è stata sacrificata l’area verde in dotazione al plesso scolastico già esistente" criticano il fatto che "i bambini dovranno essere accompagnati nella zona denominata Pac 4 per poter trascorrere all’aria aperta i momenti ricreativi".

Ricordano poi come le strade presentino "forti criticità". Prevedono poi "sicuramente sarà necessario ricercare in via prioritaria finanziamenti da altri enti in quanto il Comune sta attraversando una fase di difficoltà amministrativo-finanziaria, che l’amministrazione uscente ha cercato di superare con aumenti della fiscalità comunale e tariffaria". "Non ci pare che il Comune di Bertinoro sia un’oasi felice e riteniamo che questa amministrazione, giunta alla fine della sua esperienza – concludono i due rappresentanti dell’opposizione –, abbia raggiunto una piccolissima parte degli obbiettivi del programma di mandato".

Matteo Bondi