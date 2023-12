Giustizia e mito con Marta Cartabia e Luciano Violante

Tornano gli ’Incontri con l’Autore’, con la presenza di due volti noti e navigati della politica e del diritto italiano, ossia Marta Cartabia e Luciano Violante.

L’appuntamento è per oggi alle 17.30 all’Auditorium Intesa Sanpaolo di Forlì, in via Flavio Biondo 16, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rassegna avrà da quest’anno un filo conduttore unitario, ovvero quello delle ’Variazioni sul Mito. I primi miti chiamati in causa saranno oggi quelli di Edipo e di Antigone, punto di partenza delle riflessioni sul concetto di giustizia dei due insigni costituzionalisti come Cartabia e Violante. Dialoga coi due giuristi il vicepresidente della Fondazione Gianfranco Brunelli; letture classiche affidate a Giampiero Bartolini e Laura Zoli.