Giustizia e partecipazione. Sciopero dei magistrati, i cittadini affollano l’aula

Spalti gremiti al limite della capienza (una cinquantina di presenti, di ogni età) e partecipazione attenta. Un successo, l’evento (faccia a faccia tra toghe e cittadini in tribunale) organizzato dalla sezione provinciale di Forlì-Cesena dell’Associazione nazionale magistrati in concomitanza con l’astensione dal lavoro contro la riforma della giustizia che sta prendendo forma in parlamento su iniziativa del governo Meloni. "Riforma che cambia radicalmente, in peggio, l’assetto costituzionale della giustizia italiana", ha sottolineato il presidente della sezione, Emanuele Picci. Riforma che si concretizzerebbe nella separazione delle carriere tra pm e giudici. Secondo una nota dell’Anm provinciale, l’adesione è stata dell’80%.

Mattinata intensa, che s’è aperta con l’intervento del presidente del tribunale, del capo della procura e del decano dei magistrati forlivesi, Roberto Mescolini. Tomaso Montanari, rettore dell’Università di Siena, via web ha sottolineato come la democrazia "non sia una proprietà di chi vince le elezioni, ma un bene di tutti". Via via si sono susseguiti, tra gli altri, gli interventi di Vico Zanetti dell’Anpi ("Siamo dalla vostra parte"), Franco Ronconi, referente provinciale di Libera (l’associazione di don Luigi Ciotti contro le mafie e la criminalità), Maria Giorgini, segretaria generale della Camera del lavoro di Forlì, di un giovane rappresentante degli studenti universitari del Campus forlivese e di Valter Bielli, ex deputato di Rifondazione comunista.