Giustizia, no alla riforma: "Negativa per i cittadini"

La chiamano "maratona divulgativa". In sostanza è un faccia a faccia coi cittadini. E ci sarà domani, giorno in cui i magistrati d’Italia si fermano per dire no alla riforma della giustizia che va avanti in parlamento su proposta del governo. L’Associazione nazionale magistrati di Forlì-Cesena ha quindi deciso di tramutare lo sciopero in un’azione "di confronto con tutti i cittadini", rimarca Emanuele Picci, segretario dell’Anm provinciale. "Su questa riforma, che è una modifica sostanziale alla Costituzione, non c’è mai stato un confronto adeguato, in nessuna sede, istituzionale, sociale e mediatica – sottolinea Picci –. Per questo vogliamo aprire le porte del palazzo di giustizia e incontrare i cittadini per un confronto senza posizioni corporative né letture parziali". Eccola dunque la "maratona divulgativa": appuntamento domani alle 10 (previsti una delegazione di studenti e un collegamento via web col rettore dell’università di Siena, Tomaso Montanari), al primo piano del palazzo di giustizia di piazzale Beccari (sala avvocati, ingresso via Cignani).

"Questa riforma depotenzierà la magistratura e la sua indipendenza, con effetti negativi per i cittadini: i processi penali non saranno affatto più brevi – è l’analisi di Andrea Marchini, segretario provinciale Anm –. Quindi a chi serve questa riforma?".