Giustizia, qui i tempi più brevi: 4.236 sentenze penali in 6 mesi

La lentezza dei processi è una piaga a cui sembra difficile potersi sottrarre. L’Italia è tra i paesi in Europa in cui i processi durano di più. Ma quali sono i tempi della giustizia a Forlì? Entro 6 mesi al tribunale di Forlì vengono risolte in primo grado 4.236 controversie penali. Tra 6 mesi e un anno si scende a 859 controversie. Si va dall’anno ai due anni per risolvere 241 controversie, mentre i processi in primo grado che per essere risolti necessitano di più di 2 anni sono ‘solo’ 45. Forlì risulta la più virtuosa di tutta l’Emilia Romagna: è infatti la sede che ha l’incidenza più alta della classe da 0 a 6 mesi.

Se poi guardiamo il numero dei procedimenti penali pendenti al 31 dicembre 2021 nella procura della repubblica del distretto, vediamo che nella nostra città erano 1.633 i fascicoli pendenti davanti al giudice con iscrizione nel registro generale delle notizie di reato di persone note, 115 le controversie di fronte al giudice di pace penale, mentre nel registro generale delle notizie di reato contro ignoti erano 586. Ma non tutti i processi, si sa vengono definiti con la formula ‘colpevole’ o ‘innocente’. A causa della lentezza nel definire le controversie, può capitare che il pubblico ministero inciampi nei ‘tempi da lumaca’ della giustizia e si ritrovi così a fare i conti con la temuta ‘prescrizione’. Al tribunale di Forlì i procedimenti definiti con prescrizione sul totale delle cause penali nell’anno giudiziario 2021-2022 sono stati l’1,4% del totale.

Nell’anno giudiziario 2021-2022, poi, i procedimenti penali iscritti a ruolo sono stati 5.617, quelli definiti sono stati 5.381 (e qui la giustizia forlivese sembra aver dato un’accelerazione) mentre quelli arrivati alla fase finale, con una sentenza inappellabile e definitiva sono stati solo 1.585.

Ma come si misura l’efficienza della giustizia? Oltre a guardare la funzionalità dei tribunali, e cioè la durata dei processi, bisogna anche tenere conto della complessità della materia trattata, senza dimenticare di guardare al numero dei giudici e degli impiegati amministrativi nei tribunali. Otto i pubblici ministeri e 19 i giudici. Ancora troppo pochi, evidentemente.

Annamaria Senni