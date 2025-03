Gli 80 anni di Chieffo. Nuovo libro per ricordarlo

‘La ballata di Chieffo. Storia di un cantautore’ è il nuovo libro dedicato a Claudio Chieffo, il cantautore forlivese che in questi giorni (domenica 9 marzo) avrebbe compiuto 80 anni. Nato a Forlì nel 1945, insegnante di lettere nelle scuole medie, Chieffo morì a 62 anni il 19 agosto 2007 dopo una lunga malattia. Fu autore di oltre cento canzoni, conosciute e intonate in tutto il mondo e tradotte in varie lingue. Di lui si è occupato il giornalista Walter Gatti (edito da Volontè & Co.).

"Il volume – afferma l’autore, che è nato a Lodi e vive a Padova – offre una nuova prospettiva grazie anche a decine e decine di interviste che aiutano a comprendere lo sviluppo della sua produzione, il suo percorso umano, spirituale e culturale, le influenze e le amicizie, da Luigi Giussani a Karol Woytila, da Bill Congdon a Giovanni Testori, da Giorgio Gaber a Francesco Guccini, da David Horowitz a Mark Harris, le collaborazioni e gli interessi, come il teatro, la fotografia, il cinema".

I concerti di Chieffo sono stati più di tremila in Italia e all’estero, con esibizioni, tra l’altro, a Mosca, Gerusalemme, in Brasile, Kazakhistan. L’ultima uscita pubblica fu proprio nella sua Forlì il primo maggio 2007, pochi mesi prima di morire, quando all’inaugurazione della piazza Papa Giovanni Paolo II davanti a millecinquecento persone cantò la sua canzone ‘La strada’ che aveva dedicato proprio a Karol Wojtyla. "L’obiettivo finale – prosegue Gatti – è quello di restituire a questo cantautore unico un posizionamento corretto all’interno del movimento cantautorale, mostrandone caratteristiche e originalità, aiutando pertanto la comprensione di un percorso artistico fatto di intuizioni melodiche in continua connessione con quella capacità di essere ‘aperto al mistero’, che secondo lo stesso Chieffo era il significato dello scrivere".

La carriera dell’artista, conosciuto principalmente per le sue canzoni religiose fra cui ‘I cieli’ e ‘Io non sono degno’, si è sviluppata in un contesto molto più ampio, come spiega in una nota Vittorio Bendinelli, assistente di direzione Volontè & Co: "Chieffo è stato una delle figure più significative della scena cantautorale italiana, ma la sua musica è stata spesso confinata all’ambito cattolico, limitandone la giusta comprensione e il riconoscimento". Per ricostruire la vita e l’arte di Chieffo, Gatti ha utilizzato un approccio storico-biografico facendo ricorso a fonti dirette, come interviste, diari, testimonianze e articoli. Il racconto non si limita così alla musica, ma tocca anche aspetti della vita privata dell’artista, dalle amicizie alle collaborazioni, offrendo un’analisi del contesto storico-sociale nel quale ha vissuto e operato.

Alessandro Rondoni