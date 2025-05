Gli 8mila volontari Ior. Il nuovo presidente è Luca Panzavolta

Due realtà, una sola guida. Lunedì scorso, presso il Prime Center di Cesena, si è svolta l’assemblea annuale dell’Istituto Oncologico Romagnolo, durante la quale Luca Panzavolta, già presidente della cooperativa sociale e amministratore delegato di Cia-Conad, è stato nominato alla guida anche dell’associazione ‘Volontari e Amici dello Ior’. Succede a Mario Pretolani, che continuerà a far parte del direttivo con il ruolo di vicepresidente e referente per il territorio di Ravenna.

Se la cooperativa, fondata dall’oncologo Dino Amadori nel 1979, si occupa di sostenere la ricerca scientifica e i servizi sanitari, l’associazione (nata nel 1993) valorizza il contributo di chi, con generosità, dedica il proprio tempo ad attività come il trasporto dei pazienti, i banchetti solidali e il supporto agli eventi. Un impegno che coinvolge oltre 1.500 volontari, affiancati da circa 800 soci attivi nella rete dei servizi.

"L’obiettivo – sottolinea Panzavolta – resta quello di preservare la nostra forte capillarità, garantendo la presenza dello Ior sul territorio". L’assemblea è stata anche l’occasione per presentare il bilancio che ha registrato il record di raccolta della non-profit: reso possibile anche da un deciso incremento delle sottoscrizioni del 5 per mille che hanno raggiunto le 45mila preferenze e i quasi 300mila euro di contributi donati durante la tradizionale ‘Festa della Mamma’ dello scorso anno. "Mi pare che i risultati dimostrino che stiamo portando avanti un lavoro egregio – dichiara il presidente –. Ritengo che siamo stati capaci di mantenere l’autorevolezza e la credibilità che contraddistinguono la nostra realtà. Un patrimonio che non nasce oggi, ma che ci è stato lasciato dal grande lavoro di chi ci ha preceduti. La consapevolezza di portare avanti una missione superiore a ciascuno di noi, quella di un futuro sempre più libero dai tumori, è sicuramente la motivazione più forte che possiamo avere per proseguire su questa strada".