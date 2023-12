’Gli aiutanti di Babbo Natale’ al Dragoni per ’Teatro in Famiglia’

Partirà oggi alle 21 al teatro Dragoni di Meldola la nuova edizione della rassegna ‘A Teatro in Famiglia’. L’apertura del cartellone è affidata allo spettacolo ‘Gli aiutanti di Babbo Natale’ della Compagnia RossoTeatro e Ullallà Teatro sul testo di Paola Brolati, interpretato da Pippo Gentile e Alessandro Rossi. "E’ quasi mezzanotte – si legge nella nota degli autori – i due aiutanti di Babbo Natale stanno cercando di preparare gli ultimi regali prima che cominci la meravigliosa notte di Natale. Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare giocattoli, impacchettare bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo... ma com’è possibile non iniziare a giocare? Comincia così un’interminabile sfida a colpi di giochi inventati, scherzi reciproci e impensabili gare di ballo. Riusciranno i due aiutanti a completare il lavoro in tempo prima che cominci la magica notte di Natale?". La Compagnia Rosso Teatro è una struttura di organizzazione, produzione e promozione di Teatro per l’infanzia e la gioventù e nasce con l’obiettivo di promuovere la qualità e il significato culturale del teatro per l’infanzia e la gioventù, favorendo formazione, incontro e confronto tra artisti, operatori e pubblico attraverso progettualità culturali specifiche. Alcuni dei loro lavori vengono ospitati presso diversi teatri nazionali ed europei.

È attiva inoltre l’iniziativa ‘A cena e a Teatro in Famiglia’, realizzata in collaborazione con i ristoratori convenzionati della città (Il Bidentino, Il Mangianotte, La Faina, Luisin 2.0, La Meridiana, Trattoria Resiliente), grazie alla quale, nelle sere di rappresentazione, sarà possibile cenare in questi ristoranti e assistere allo spettacolo con 12 euro. Info: 054326355. Biglietti: 5 euro. Prevendite presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo la biglietteria del teatro Dragoni aprirà alle ore 20. Biglietti online: Vivaticket. Info: 054326355 – www.accademiaperduta.it

o.b.