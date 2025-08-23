Gli aiuti internazionali: "Così sosteniamo Ucraina,. Libano, Kenya e Palestina"

Kenya, Palestina, Libano e Ucraina. Sono questi i Paesi, tutti vittime di gravi difficoltà, dove si sviluppano altrettanti progetti internazionali, in buona parte finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, con la partecipazione di diverse realtà locali, con la partecipazione del Comune (che in in due circostanze risulta capofila). "Parliamo di progetti – spiega l’assessore alle relazioni internazionali Kevin Bravi – che prevedono un importo complessivo di 320mila euro, tutti molto importanti e strutturati, capaci di mostrare come anche una città come Forlì, tanto più piccole rispetto alle realtà che va ad aiutare, sia capace di fare tantissimo".

Ma ecco quali sono i progetti nello specifico. In Kenya il progetto, naturale prosecuzione di un altro che si è concluso lo scorso anno, è ‘Tra gli angeli di Wajir 2’, coordinato dall’associazione ‘VolontariA’ insieme al Comune, alla diocesi e ad altri partner, tra i quali il ‘Comitato per la lotta contro la fame nel mondo’. Il progetto, cofinanziato dalla Regione con 58.598 euro (70% del totale, pari a 83.712 euro), mira a potenziare il centro di riabilitazione ‘Annalena Tonelli’ e ad integrarlo con la sanità pubblica, rafforzando al tempo stesso la sensibilizzazione su inclusione sociale e parità di genere. I beneficiari diretti saranno oltre 16mila, tra bambini con disabilità, famiglie e operatori sanitari. In Palestina nasce ‘Firas’, promosso da Fondazione Avsi con il sostegno di partner locali e internazionali. L’intervento, interamente coperto dai 97.385 euro messi a disposizione dalla Regione, punta a fornire servizi educativi, riabilitativi e di supporto psicosociale alle comunità vulnerabili di Nablus, Jenin e Betlemme. Saranno raggiunti più di 1.300 beneficiari, tra minori, famiglie e disabili, con azioni che spaziano dai kit di prima necessità ai programmi educativi, alla riabilitazione fisica.

Il Comune è capofila nel progetto ‘Rinasce’, rivolto al sud del Libano, colpito dal conflitto tra Israele e Hezbollah. Con la partecipazione di Avsi, Croce Rossa di Tiro e altri partner, e con il sostegno della Regione per 49.303 euro (pari a circa il 70% del budget che è di 70.950 euro), l’iniziativa punta a rilanciare l’agricoltura locale e a garantire presidi sanitari. I beneficiari stimati sono più di 75mila, tra famiglie di agricoltori, comunità rurali e pazienti assistiti dalla Croce Rossa. Il Comune è al timone anche del progetto ‘Una pizza per sperare’ che punta a portare sostegno nelle regioni ucraine di Kharkiv e Ivano-Frankivsk in Ucraina con un furgoncino attrezzato per distribuire pasti caldi, kit sanitari e attività psicosociali, oltre a un’aula scolastica sotterranea sicura a Kharkiv. Con 66.551 euro interamente finanziati dalla Regione, l’intervento coinvolgerà oltre 30mila persone, offrendo strumenti di conforto e resilienza a bambini, donne e persone fragili. "Continueremo a seguire questi progetti – conclude Bravi – anche nei prossimi mesi. Stiamo pensando anche di investire con deleghe specifiche alcuni consiglieri comunali che conoscono bene questi temi, a prescindere dai colori politici".

Sofia Nardi