Gli allievi del Canova a ForlìMusica

Alle 17 all’Ex Cinema Mazzini partirà oggi la stagione autunnaleprimaverile di ForlìMusica col progetto ‘Quinte Parallele’ che ha, come obiettivo, quello di aiutare i giovani musicisti ad avvicinarsi al palcoscenico attraverso la presenza dei professionisti di questo settore in grado di trasmettere ai giovani la teoria e la pratica dei nuovi linguaggi proposti dalla musica.

L’orchestra è composta da studenti e studentesse del Liceo Artistico e Musicale Canova che da due anni fanno parte del progetto incentrato nello studio del jazz e dei nuovi linguaggi della musica. Il personaggio di riferimento è il maestro Stefano Nanni. Per questa occasione il maestro Nanni ha scelto, per i giovani musicisti, degli arrangiamenti di musical e di bellissimi brani ricavati dalle colonne sonore. Tutto questo è finalizzato a far misurare i giovani studenti con musiche moderne. Il concerto comprenderà musiche di Morricone, Nino Rota, Bernstein, Mancini e altri grandi autori moderni. Ingresso unico 5 euro. I biglietti saranno acquistabili (con diritto di prevendita) online da www.teatrodelleforchette.it. Info: 05431713530 - forlimusicaaps@gmail.com.

r.r.