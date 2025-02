Gli alluvionati dal commissario. Domani Curcio incontra i comitati

La voce dei comitati degli alluvionati dell’Emilia Romagna arriva al palazzo della Regione. A seguito di numerose richieste e sollecitazioni da parte dei tanti cittadini danneggiati dagli eventi del 2023, come promesso, i nuovi vertici hanno indetto un incontro che si terrà domani alle 16, nella sala polifunzionale della Regione. All’incontro, a cui prenderanno parte la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, e il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, Fabrizio Curcio, potrà partecipare solo un rappresentante per comitato e sono stati chiamati tutti i comitati dell’Emilia Romagna.

Come si legge nella lettera di invito da parte della Regione, firmata dal presidente Michele de Pascale (che, però, non ci sarà): "La riunione, oltre a delineare un quadro conoscitivo della situazione per favorire una celere prosecuzione dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, vuole essere l’occasione per un confronto sul tema degli indennizzi ai privati".

Finora Curcio aveva incontrato due volte il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, la prima proprio a Bologna, la seconda a Forlì in Provincia, dove aveva parlato a tutti i primi cittadini di Forlì-Cesena. In particolare poi, il commissario aveva visitato Modigliana, facendo il punto della situazione con il sindaco Jader Dardi.

