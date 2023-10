Gli alluvionati di Forlì in piazza: "Basta ritardi, troppi danni". Sfilano sindaci dem

Erano circa 2.500 coloro che hanno sfilato nel cuore di Forlì con cartelli, bandiere, striscioni: ieri era il giorno del grande corteo delle ‘terre alluvionate’, ovvero di coloro che sono stati colpiti dalla catastrofe di maggio, che fossero frane oppure allagamenti, dalla pianura all’appennino. La provenienza? Dal piccolo paese di Premilcuore, a un passo dalla Toscana, fino a Conselice in provincia di Ravenna. Presenti anche da Monterenzio e altre località del Bolognese.

"Ci vedrete in ginocchio solo per raccogliere le rosolacce", ovvero un ortaggio dei campi: lo rivendicava orgogliosamente uno slogan scritto col pennarello. Altri mostravano le fotografie di luoghi sott’acqua. In piazza Ordelaffi, di fronte alla Prefettura di Forlì-Cesena, hanno preso la parola agricoltori devastati dalle frane e cittadini dei quartieri più colpiti: "Siamo stati ignorati". "Oggi rialziamo la testa". "Ci dicevano di aspettare, ma tutto è in ritardo: i lavori e i ristori".

Anche la polemica politica ha fatto capolino: "Dov’è il sindaco di Forlì? Ci aveva promesso che sarebbe stato in piazza, se ci fosse stato un problema di ritardi negli aiuti. Ora siamo molto delusi dal suo silenzio", ha gridato al microfono una residente del quartiere Romiti, che il 16 maggio è stato completamente travolto dalla piena del fiume Montone. Gian Luca Zattini è l’unico primo cittadino di centrodestra tra i capoluoghi della Romagna. C’erano in effetti i suoi colleghi Michele de Pascale (Ravenna) ed Enzo Lattuca (Cesena), che hanno camminato a fianco del segretario regionale Pd Luigi Tosiani e al parlamentare Andrea Gnassi, ex sindaco di Rimini. Tra quelli del Forlivese c’era Jader Dardi, primo cittadino di Modigliana, il paese delle 700 frane. Tutti dem.

Qualcuno ha intonato ‘Bella ciao’ durante il corteo. Ma il vero inno della manifestazione, esattamente come nei primi giorni dell’emergenza, quando i volontari riempivano le strade con le loro pale, è stato ‘Romagna Mia’. Anche ieri, tuttavia, la Lega ha rilanciato l’accusa alla sinistra di strumentalizzare gli alluvionati: "I permessi per l’iniziativa sono stati chiesti direttamente da Maria Giorgini, segretaria della Cgil di Forlì-Cesena", tuona il consigliere regionale del Carroccio Massimiliano Pompignoli. "Ci siamo solo messi a disposizione degli organizzatori per ciò che serviva – risponde la numero uno del sindacato –. La politica pensi piuttosto a dare risposte a questa piazza".

Tra organizzatori e partecipanti ufficiali c’erano anche la Cgil e l’Anpi. Mentre Legacoop Romagna sottolinea: "La lentezza nei ristori contrasta con le rassicurazioni fornite dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul totale risarcimento. I fondi stanziati sono di 4,5 miliardi di fronte a 9 miliardi di danni. Solo l’agricoltura, in Romagna, ne ha avuti 30 milioni". A chi è stato davvero colpito dal disastro la politica non interessa troppo: "Siamo di parte, sì, ma una parte senza colore politico. Quella degli alluvionati", ha detto Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere forlivese di San Benedetto.