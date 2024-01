Gli alluvionati non staranno tutti da una parte

Bilancioni

Detto che da settimane negli ambienti politici si immaginava che sarebbe nata una lista civica con alluvionati ‘illustri’ a sostegno del centrosinistra, ecco, la vera novità sarebbe se un’"associazione" e una "piattaforma programmatica" lanciati a 19 settimane dalle elezioni finissero per non presentarsi. Ad Alessandra Bucchi va riconosciuta autonomia di pensiero: meno di due settimane fa ha dialogato con la premier Giorgia Meloni, e ha rivendicato proprio sul Carlino l’importanza del rapporto con le istituzioni, una forma di rappresentanza diversa dalla protesta.

Non è convincente, però, quando dice che ancora non c’è alcun progetto politico. Lei, presidente degli alluvionati, è tra i firmatari di un’associazione (non ancora una lista, va bene) che esordisce ponendosi come alternativa a Zattini soprattutto sulla gestione della catastrofe. Michele Fiumi è stato ancora più chiaro già venerdì e (forse involontariamente) anche ieri, quando si è richiamato addirittura al movimento europeo del presidente francese Macron. Si fa politica, eccome. A prescindere da ciò che Alessandra Bucchi deciderà: se andare avanti o sfilarsi, legittimamente.

La situazione fa riflettere sul rapporto tra la politica e la società civile, tra le varie forme di rappresentanza, partitiche e non. Il Comune ha stimato che circa 43mila forlivesi siano stati toccati in maniera più o meno grave dalle esondazioni: gli alluvionati saranno nelle liste – anche quelle di centrodestra, per essere chiari – così come ciascuno candiderà donne, giovani, pensionati, laureati. E sarebbe ben strano se i danneggiati dal disastro dello scorso maggio non avessero una voce, proprio nel momento in cui la città sceglie i propri rappresentanti per i prossimi 5 anni. La mossa che può apparire azzardata, semmai, è quella di volerli rappresentare tutti quanti.