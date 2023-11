Gli altri interventi. Ronco già ok, cantiere lungo il canale a Ladino

L’operazione che si sta svolgendo a San Lorenzo in Noceto sul fiume Rabbi non è l’unica: infatti immediatamente dopo l’alluvione è iniziata un’intensa opera in somma urgenza che si è aggiunta all’attività ordinaria svolta dall’Ufficio dell’agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile. Ecco quali sono i maggiori lavori appaltati, terminati o in fase di realizzazione.

È concluso l’intervento da 350mila euro per la messa in sicurezza degli alvei e delle arginature dei fiumi del territorio forlivese nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano danneggiati dalla piena; risagomatura dei fiumi Montone e Rabbi (attuato al 90%). Si procede, poi, con la somma urgenza da 1,1 milioni per la messa in sicurezza della Briglia Medicea e del tratto di alveo interessato dal dissesto in località Ladino e San Varano del Comune di Forlì. È completa la ricostruzione della sagoma originaria degli argini del Ronco e del Bevano tra Forlì e Forlimpopoli. Completa anche la somma urgenza da 400mila euro su Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano per sistemare frane di sponde, oltre a interventi diffusi di recupero della vegetazione ribaltata, danneggiata, in eccesso negli alvei fluviali dei fiumi del territorio forlivese, così come è completa la messa in sicurezza degli alvei e delle arginature dei fiumi Montone e Rabbi nei Comuni di Forlì e Castrocaro e sugli affluenti nei Comuni di Dovadola e Meldola.

Sono in dirittura d’arrivo gli interventi da 1,5 milioni per il ripristino di muri idraulici e difese di sponda a presidio di infrastrutture e insediamenti nei bacini dei fiumi Montone, Rabbi, Ronco, Bidente e Bevano: l’intervento riguarda il ripristino dei muri di sponda crollati che hanno reso inagibili infrastrutture e insediamenti abitativi a Dovadola, Predappio, Meldola.

Un capitolo riguarda il tema legato alla vegetazione fluviale: l’opinione pubblica, infatti, spesso si divide tra chi desidera preservare le alberature e chi, invece, opterebbe per massicci tagli. Tra i compiti dell’Ufficio territoriale c’è proprio la convivenza di tutela ambientale e sicurezza. Dove sono presenti sottobanche all’interno dell’alveo, si cerca di limitare i tagli, lasciando una parte di vegetazione sui cigli e sulle scarpate stabili. Negli alvei arginati, come quello del Ronco nel tratto a monte della via Emilia, la vegetazione è molto fitta ed è stato necessario aprire una pista su una delle sponde tagliando una fascia di bosco per consentire il passaggio dei mezzi per la rimozione delle piante crollate e flottanti. Tutta la vegetazione recuperata negli alvei è stata cippata e avviata alla produzione di energia nelle centrali a biomasse del territorio.