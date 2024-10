‘Gli Amici del Bar’ di Otello Turci alla Manoni 2.0

Sculture del forlivese Otello Turci sono esposte, fino ad oggi, alla Galleria Manoni 2.0 di corso Garibaldi 55/a: si tratta di sculture in ceramica e 14 opere inedite appese ai muri e realizzate con oggetti di recupero come le cravatte, inoltre sono esposti un paio di quadri di espressione astratta. La mostra ha un carattere originale soprattutto per le opere scultoree in cui sono raffigurati ‘Gli Amici del Bar’, personaggi conosciuti e rappresentati con un tono umoristico. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.