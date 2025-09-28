Gli ‘Amici di Don Giulio’ in aiuto alle suore

La comunità religiosa del monastero delle agostiniane di Modigliana è oggi guidata dalla madre priora suor Maria Lourdes Operiano e comprende sei monache filippine, una modiglianese già superiora, suor Nazarena, e una religiosa rumena. Le nove monache vogliono ringraziare pubblicamente il gruppo di volontari della locale associazione ‘Amici di Don Giulio’ che si sono dati da fare per ripulire i cortili e i giardini all’interno dell’antico monastero in via Amendola, sorto nel 1548.

I sei volontari manutentori del verde sono, nel dettaglio, il presidente Giampiero Rossi, l’esperto giardiniere Giancarlo Sartoni e poi Claudio Napolitano, Lamberto Facelli e Franco Montaguti più la sua consorte Laura Bresciani. Questa pulizia si era resa necessaria in attesa della visita, martedì prossimo, della preside della ‘Federazione dei Monasteri Agostiniani d’Italia’, suor Maria Monica Gianfrancesco.

"Eravamo molto preoccupate – spiega suor Nazarena – perché vogliamo farle trovare un monastero accogliente, facendo pulizia fino alla Cappella della Madonna. Noi abbiamo misurato le nostre forze, ma ci siamo rese conto che non ce la potevamo fare". Così le monache hanno sensibilizzato l’associazione ‘Amici di Don Giulio’ per poter avere l’aiuto. "Esatto, abbiamo contattato l’associazione tramite un conoscente – spiega la consorella – e così alcuni di loro sono intervenuti. Noi siamo molto grate a queste persone, che hanno lavorato con serietà tagliando l’erba, ridimensionando gli alberi, pulendo la scala che va in piazza Matteotti e potando una mimosa gigante che invadeva tutto".

Un intervento, peraltro, che non si è risolto in poco tempo e ha richiesto appunto l’impegno di un gruppo di volontari. "Sono accorsi da noi in sei e sono venuti le mattine per tre lunedì, quin di torneranno il prossimo per terminare dato che martedì arriva la preside".

I lavori quindi non sono finiti e termineranno domani. "No infatti, i lavori non sono conclusi, ci sarebbero palme vecchie che andrebbero tagliate, un abete gigante che andrebbe ridimensionato e c’è da abbattere un albero molto grande le cui radici ostruiscono l’acqua che va al lavatoio, abbattimento per il quale abbiamo l’autorizzazione del dottore forestale".

Fra le suore agostiniane modiglianesi c’è comunque grande soddisfazione. "Siamo molto contente – conclude suor Nazarena – perché si parla tanto del volontariato, ma questa è la prima volta che lo abbiamo sperimentato direttamente e speriamo non sia l’ultima".

L’associazione è nata in memoria del sacerdote missionario Giulio Liverani, amatissimo dai suoi concittadini, deceduto nel 1997 a 62 anni. Don Giulio fu sepolto, per sua volontà, nel nord-est del Brasile dove aveva esercitato il sacerdozio vent’anni.