Gli anziani si raccontano, rigorosamente in dialetto: oggi il docufilm

Si terrà stasera alle 20.30 al ’vo teatro dei Sozofili’ di Modigliana la replica del film documentario ‘Dai vindò ai vindò i racont ed Mugiana’ di Alberta Tedioli (foto), dopo il successo della prima proiezione lo scorso 23 febbraio. Lo scorso anno la modiglianese Tedioli, autodefinitasi ‘narratrice di storie scritte’, è da anni divulgatrice del dialetto grazie alla scrittura di commedie per le scuole e saggi. Si è voluta cimentare questa volta in un lungometraggio perché "è necessario registrarlo per lasciarne una testimonianza". Per farlo si è rivolta all’Accademia degli Incamminati di Modigliana che, attraverso gli uffici del segretario Giuseppe Mercatali e del tesoriere Giancallisto Mazzolini, è riuscita ad ottenere dalla Regione 7 mila euro per le spese necessarie; mentre la regista ha lavorato a titolo gratuito.

Alla realizzazione del film hanno collaborato l’operatore Costantino Maiani e il fonico Danilo Fabbri, mentre i protagonisti intervistati sono stati: Renato Benericetti, Iside Laghi, Giovanni Ortolani detto ‘Gianetto’, Riccardo Ceroni detto ‘Scherpa’. Si tratta di ultra novantenni e ottantenni che il dialetto lo conoscono bene e che lo utilizzano nel film per rispondere alle domande di Tedioli, raccontando gli anni della guerra e della dittatura fascista, le paure, lo sfruttamento, la fame e la rinascita. E così gli anziani rivivono il loro passato e i giovani lo conoscono attraverso il linguaggio abituale dei nonni.

L’ingresso alla serata è gratuito. Giancarlo Aulizio