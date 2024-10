Gli arazzi tra artigianato e design industriale

Alla Fondazione Dino Zoli di Forlì è allestita dal 6 ottobre al 16 marzo la mostra dal titolo ‘Trame esplorative: un viaggio attraverso l’arazzo’. La mostra, curata da Nadia Stefanel, vuol sottolineare come l’arazzo sia non solo un mezzo decorativo ma anche una forma espressiva che sa unire arte e design industriale. "L’arazzo, come linguaggio visivo contemporaneo – sottolinea Nadia Stefanel – ci racconta di sperimentazioni e innovazioni tessili, di collaborazioni tra artisti e artigiani, tra tradizione ed esperimenti moderni, in dialogo con le tendenze artistiche contemporanee (in primo luogo l’astrattismo) e il design industriale". Si potrà ammirare il lavoro manuale dell’Arazzeria di Esino Lario, dell’Arazzaria Pennese, dell’atelier Elio Palmisano e dello studio Pratha. All’arazzo si sono dedicati vari artisti come Sonia Dalaunay, Gino Severini, Alexander Calder, Afro e Piero Dorazio, ma anche artisti contemporanei come Omar Galliani, Maurizio Donzelli, Stefano Arienti, Loredana Longo, Sissi e in particolare Francesca Muller col suo ‘Metapolis’ in cui unisce artigianato e grafica ispirata all’intelligenza artificiale, traghettando il lavoro di tessitura nell’era digitale. In pratica si spazia dall’Europa alle Fiandre, all’India e all’Afganistan.

La mostra fa parte dei progetti artistici della Fondazione Dino Zoli, impegnata in percorsi di ricerca, residenze d’artista e progetti curatoriali legati al tessuto e alla luce, per coinvolgere noti maestri del secondo Novecento e quelli attuali unendo storie, culture e tecniche per aprirsi al territorio, ai giovani e alla collettività. L’esposizione è realizzata con il patrocinio di Comune di Forlì e Confindustria Romagna. La Fondazione Dino Zoli è aperta al pubblico da martedì a giovedì 9.30-12.30, venerdì, sabato e domenica ore 9.30-12.30 e 16.30-19.30, chiuso lunedì e festivi, 1 novembre, 8, 24-26 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Ingresso libero. Info: 0543.755770, www.fondazionedinozoli.com. r.r.