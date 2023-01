Gli architetti di Arkinprogress incontrano gli studenti dell’artistico

Domani, dalle 8 alle 10.40, presso l’aula magna del liceo artistico di Forlì in viale Salinatore, gli architetti dello studio Arkinprogress di Forlì, Marco Milandri, Alessio Serrani e Davide Prati, ex alunni del liceo e laureati alla facoltà di architettura Aldo Rossi di Cesena, si confronteranno con gli studenti del liceo artistico delle classi terze, quarte e quinte che si stanno specializzando nel ramo dell’architettura. Tema cardine dell’incontro sarà la costruzione della professione dell’architetto in ambito provinciale e, per l’occasione, avrà luogo un focus sulla tematica della sostenibilità in architettura. Il dibattito sarà incentrato sulle caratteristiche degli edifici di nuova concezione e su come possano contribuire all’abbattimento dei consumi ed all’autoproduzione energetica, oltre che a un circuito di produzione e smaltimento di materiali più virtuoso e basato sul riciclo.

A questo proposito, sarà analizzato un caso di studio: la Bifamiliare di via Pertini, di fronte al Parco Urbano, che verrà realizzata con materiali ecologici. La struttura portante è infatti in X-lam, tecnologia in struttura in legno massiccio, mentre il riscaldamento termico avviene grazie a un impianto fotovoltaico posto sul tetto che, in condizioni di soleggiamento ottimali, fornisce un’indipendenza energetica fino all’85%.

Gli architetti di Arkinprogress, tutti under 35, presentano una formazione scolastica e tecnica molto vicina a quella degli attuali liceali, che potranno ‘tuffarsi’ nei segreti del loro futuro lavoro ascoltando a scuola voci diversa da quelle ‘canoniche‘.

