Gli artigiani del futuro: "Le nostre creazioni ’eco’ con la pelle di mela"

La costruzione di un mondo ecosostenibile e la prospettiva di un futuro piu roseo sono solo due delle motivazioni all’origine di un’avventura imprenditoriale tanto interessante quanto singolare. E’ la storia di ‘ikigai fabulous mind’, l’attività artigianale avviata all’ombra di Saffi da Giovanni Magnani e Viktoriya Fursova, compagni nella vita e nel lavoro: trascorsi da artigiano lui, ingegnere tessile e un passato da stilista e modellista lei, i due sono titolari di un laboratorio creativo dove prendono forma oggetti di infinite forme e colori: complementi d’arredo come cuscini, pouf, boiserie in pelle e sotto piatti. E per la persona portafogli, cinture, braccialetti, portaocchiali, ma anche gadget personalizzati per le aziende.

Un’attività che nasce con la lavorazione della pelle tradizionale e che ultimamente ha schiuso le porte al mondo dell’appleskin, letteralmente pelle di mela. Un termine che oggi risulta estraneo ai più ma che a breve potrebbe entrare a far parte del lessico familiare. "L’appleskin è un prodotto completamente vegano, atossico e anallergico, ricavato dallo scarto delle lavorazioni alimentari delle mele – spiegano Giovanni e Viktoriya –. Il suo impiego riflette la nostra visione di un mondo più ‘green’, improntato al riciclo e al made in Italy". Il laboratorio della coppia è un’autentica fucina di idee. "Puntiamo all’innovazione adottando macchine all’avanguardia come il laser, che ci permette di effettuare lavorazioni di precisione, uniche, futuribili e personalizzabili, curando ogni oggetto dalla progettazione al prodotto semilavorato o finito". Ma come si è arrivati alla pelle di mela? "In linea con il nostro credo ci siamo messi alla ricerca di materiali innovativi, studiandone le caratteristiche e le potenzialità di lavorazione. Poi ci siamo spinti oltre, andando a ricercare un prodotto particolarmente interessante come il sughero, che è anallergico, leggero e atossico; viene prodotto nell’area mediterranea e lo utilizziamo in maniera fine a sè stessa oppure accoppiandolo a materiali come pelle, appleskin e legno. Ci stiamo orientando su due linee produttive, quali persona e arredo, e sperimentiamo accostamenti per rendere le nostre creazioni uniche e ricercate". Tra le chicche, oggetti creati attraverso il recupero di antichi kimono giapponesi, grazie alla collaborazione di un artigiano italiano esperto di arte nipponica. E in cantiere ci sono diverse altre sinergie volte alla realizzazione di oggetti particolarmente pregiati e innovativi.

"Desideriamo trasmettere ai nostri figli la nostra filosofia di vita: no al consumismo sfrenato, a vantaggio di poche cose, ma di qualità". E qui si torna all’inizio dell’avventura, al termine di origine orientale che dà il nome all’attività: "Ikigai è una parola che racchiude un pensiero ampio: indica tutto ciò per cui vale la pena vivere". E svolgere un’attività in linea con la scala di valori in cui si crede è senz’altro un ottimo modo per inseguire l’obiettivo. Per informazioni: www.ikigaifm.com; instagram ikigai_fabulous_mind.