Gli artisti si incontrano a teatro. Gli onori di casa a Marinoni e Pozzi

Tornano oggi alle 18, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì, la serie di ‘Incontri con gli artisti’ che vedrà i grandi protagonisti della stagione di prosa 202324 incontrare il pubblico e rispondere alle loro domande. Gli incontri saranno condotti da Pietro Caruso. I protagonisti di questa sera saranno Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi e, con loro, gli attori Gaia Aprea, Linda Gennari, Giancarlo Judica Cordiglia, Olivia Manescalchi, Sax Nicosia e con Giua (chitarra e voce), tutti interpreti, anche di diversi ruoli, dello spettacolo ‘Maria Stuarda’ (nella foto) di Friedrich Schiller in scena ieri sera, questa sera alle 21 e domani pomeriggio alle 16.

L’attesissimo spettacolo ruoterà attorno a due regine: Maria Stuard, cattolica regina di Scozia, ed Elisabetta I protestante, in continuo conflitto per ottenere la corona d’Inghilterra. Nello spettacolo sarà presente anche una riflessione sul rapporto fra donne e potere. La regina Elisabetta, infatti, ha un carattere più maschile e, pur di vincere sulla rivale, perde progressivamente le sue caratteristiche di donna. "Al contrario - dichiara il regista Livermore - vorremmo vedere il potere esercitato da una donna e non da una regina che è proiezione del maschile. Inoltre nella storia sarà presente la musica perché l’armonia è al servizio della poesia: dall’incontro fra il compositore Mario Conte e Giua, cantantrice e chitarrista, è nata una musica epica in sintonia con la storia e di notevole qualità". L’ingresso è gratuito.