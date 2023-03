Gli aspiranti pastori sono 8 (due in più): anche quattro ragazze

Sono stati selezionati i primi 8 studenti della scuola per pastori e allevatori del Progetto Life ShepForBio cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto, che ha come obiettivo il miglioramento dello stato di conservazione di alcuni habitat di ambiente aperto (praterie e pascoli) in alcuni siti romagnoli e toscani della Rete Natura 2000, prevede l’istituzione di una scuola di formazione per nuovi pastori, che fornisca strumenti teorici e pratici per avviare un’attività pastorale.

La scuola si prefigura anche come un’attività di contrasto allo scarso ricambio generazionale presente nel mondo zootecnico montano e si come quindi come obiettivo quello di promuovere la pastorizia nelle aree rurali e montane tramite quattro cicli di formazione dal 2023 al 2027. "Tra le 167 domande, sono state ammesse a colloquio 54 persone e di queste 41 si sono presentate – precisa l’ente – per ambire agli 8 posti disponibili, aumentati rispetto ai 6 inizialmente previsti. Provenienti da tutta Italia, con prevalenza di Emilia-Romagna e Toscana, e di età inferiore ai 30 anni, tra i candidati c’erano anche laureati in discipline del settore, così come persone già impegnate professionalmente nel settore. Altre erano intenzionate a cambiare il proprio progetto di vita".

Delle 8 persone selezionate, anche se in attesa di conferma, 4 sono ragazzi e 4 ragazze; 7 hanno un’età inferiore ai 30 anni; l’ottavo è comunque under 40; 4 ragazzi sono provenienti dalla Toscana (provincia di Arezzo e Firenze), una dall’Emilia-Romagna (provincia di Reggio Emilia), una dalla Liguria (Savona), una dalle Marche (Ancona) e una dalla Lombardia (Varese). Gli studenti saranno impegnati con l’avvio delle lezioni teoriche a partire dal 22 aprile, durante i fine settimana di aprile e maggio. Poi seguirà lo stage di 30 giorni presso le aziende agricole del Parco e dei suoi comuni, selezionate tramite un apposito bando.

o. b.