Gli assi delle sfidanti. Catania mostra il barocco. Poi etruschi, balli, mare e siti archeologici

Il dado è tratto, o meglio: il dossier è inviato. E parte dei contenuti sono stati svelati venerdì sera nel corso di una serata pubblica al teatro Diego Fabbri: si parla di aerospazio, di Madonna del Fuoco, di ex Eridania, di liscio, futurismo e molto altro ancora. Ma su cosa hanno scelto di puntare, invece, le altre 24 candidate al titolo?

Alcune hanno scelto di rendere pubblici i loro dossier, mentre altre hanno diffuso dei sunti con le voci più importanti. Fiesole, comune alle porte di Firenze, ha costruito un dossier molto articolato, intitolato ‘Dialoghi tra terra e cielo’ e votato a un concetto di ‘cultura diffusa’. L’idea è di legare il patrimonio archeologico e paesaggistico a nuove forme di partecipazione civica: più di seicento cittadini e oltre quattrocento associazioni, fondazioni ed enti hanno contribuito al progetto. Concerti tra gli scavi etruschi, residenze artistiche per giovani creativi, percorsi naturalistici integrati con esperienze culturali. Il concetto di partecipazione è comune rispetto all’idea di Forlì che ha coinvolto nel dossier non solo Cesena, ma altri 50 Comuni romagnoli.

La sfidante siciliana punta invece su un dossier dal titolo evocativo: ’Catania Continua’. Tra gli assi principali ci sono la valorizzazione del barocco e delle aree archeologiche, rigenerazione di spazi post-industriali (forse paragonabile al progetto di riqualificazione della forlivese ex Eridania) e costruzione di un’identità metropolitana che tenga insieme città e hinterland con un occhio al tema della sicurezza e dell’attrattività nei confronti dei giovani. Passando a Benevento, invece, il dossier sarà presentato alla cittadinanza solo nei prossimi giorni e, nel frattempo, il Comune mantiene il riserbo, facendo riferimento solo a una "partecipazione sociale" particolarmente intensa.

Nel Lazio, Tarquinia guida una candidatura in rete: insieme ad altri comuni dell’antica Etruria meridionale, ha immaginato una ‘nuova Dodecapoli’, sulla scia delle dodici città etrusche. Il dossier ruota attorno al progetto ‘EtrusKey’, che mira a collegare necropoli, musei e paesaggi archeologici in itinerari condivisi, arricchiti da strumenti digitali e programmi educativi. Accanto ai grandi nomi, non mancano i progetti dei borghi e delle città di dimensione intermedia.

Galatina, in Puglia, mette al centro la tradizione dei balli locali, provando a farne volàno di rigenerazione urbana e di richiamo internazionale; Colle di Val d’Elsa, in Toscana, punta sulla sua identità di ‘città del cristallo’ e su un programma di eventi che intreccia artigianato e design contemporaneo, mentre Ancona presenta un piano che unisce porto, mare e cultura contemporanea. Pur nella varietà dei progetti, i dossier presentano alcuni tratti comuni: grande attenzione alla partecipazione dei cittadini, tentativi di rigenerare aree urbane degradate grazie a eventi e infrastrutture culturali, e la volontà di trasformare il titolo in un’eredità duratura. Le città candidate, insomma, non si limitano a mostrare il meglio di sé, ma provano a raccontare una visione: come la cultura possa ridisegnare spazi, creare lavoro, rafforzare il tessuto sociale. È su questo terreno che si giocherà la sfida del 2028.

Sofia Nardi