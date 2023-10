Gli assistenti civici cercano nuove leve

Il ruolo degli assistenti civici volontari è fondamentale per lo svolgimento di molte attività cittadine, a partire dagli eventi pubblici, fino ad arrivare al presidio dei quartieri. Anche a Forlì sono tante le persone che, volontariamente, scelgono di dedicare il loro tempo a supporto della comunità, senza chiedere niente in cambio, ma avendo la possibilità di trascorrere del tempo di qualità insieme a ‘colleghi’ che non tardano a diventare amici.

Spesso gli assistenti civici sono persone pensionate, che scelgono in autonomia quanto tempo dedicare al volontariato, in base ai loro impegni personali e alle loro energie e c’è continuo bisogno di nuove leve da inserire nel team. Per entrare a far parte del gruppo basta seguire un corso gratuito, tenuto dai volontari ‘senior’ che impartiscono i rudimenti e danno le informazioni necessarie per scendere sul campo. Uno di questi corsi partirà proprio in queste settimane, una volta raggiunto un numero congruo di partecipanti. Per avere le informazioni necessarie e per lasciare il proprio nominativo si può fare riferimento al numero 335.1723543