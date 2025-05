Gli eventi estivi a Corniolo e in Campigna

La Pro loco di Corniolo-Campigna per tutta l’estate propone un ricco calendario di attività rivolte ai residenti e ai turisti che raggiungono le due note località grazie alla collaborazione e al sostegno del Comune di Santa Sofia, del Parco nazionale, del Gal L’Altra Romagna e di numerose attività private. I territori forestali dell’alpe di Corniolo, che nel 1382 e nel 1442 furono assegnati dal Comune di Firenze all’Opera del Duomo, faranno da palcoscenico a tante iniziative che animeranno l’estate e l’autunno.

Si parte il 7-8 giugno con la Festa selvaggia: sagra della selvaggina locale che fa parte del circuito Feste Sagge con i ristoratori che proporranno piatti con ricette antiche di selvaggina locale certificata. Domenica 29 torna la Festa di San Paolo in Alpe, edizione numero 30, una delle località più belle del Parco che si raggiunge a piedi, in mtb, a cavallo o con bus navetta, per immergersi nella natura e rivivere l’atmosfera di una festa popolare sulle tradizioni contadine dell’Appennino (messa officiata dal vescovo Livio Corazza davanti ai ruderi della chiesa di S. Agostino).

Il 6 luglio in Campigna concerto all’alba e il 13 Trail Uisp, mentre a Berleta Festa di S. Benedetto. Il 19 a Corniolo inaugurazione della mostra ‘L’autoritratto di Nessuno’ di Francesca Romano e, in collaborazione con Artusi Jazz, concerto di Anna & Paolo Ghetti ‘Swinging memories’ in piazza Pasquale II. Il 3 agosto in Campigna concerto all’alba e a Corniolo il 10 camminata sotto le stelle, mentre il 12 tornano gli artisti del Raduno di Strada in Strada ad animare le vie del borgo con musiche e circo teatro. Si prosegue il 14 con il tombolone e il 16 con il concerto Metropol Quintet. In Campigna sabato 23 e domenica 24 ‘Dal bosco al desco’ dove saranno presentati i metodi antichi e moderni di esbosco in foresta. Inoltre gastronomia, prodotti tipici, artigianato, bancarelle, musica live ed esibizioni per grandi e piccini.

Si chiude l’estate con la Festa della Madonna il 13 settembre. "Naturalmente nel ringraziare i volontari dell’associazione, gli operatori turistici, gli sponsor, gli enti – commenta il presidente della Pro loco, Leonardo Pisanelli – invitiamo i nostri ospiti che raggiungono Corniolo a visitare le due preziose chiese di San Pietro con opere dei della Robbia e del Ponteghini e l’originale chiesina della Crocetta, senza dimenticare che a pochi chilometri c’è il Giardino botanico di Valbonella, dove sono state programmate numerose attività e il sentiero attrezzato attorno al lago di Poggio Baldi. Siamo inoltre un punto tappa apprezzato del Cammino di Assisi, gestiamo l’area camper e in località Casetta c’è una bella area per la balneazione fluviale".

Oscar Bandini