Gli ex parlano manager in aula: "Mai pagate tangenti"

Strenua difesa in aula per Mauro Pasolini e Flavio Aldini, ex presidente e dirigente apicale del consorzio Conscoop, accusati di corruzione, turbativa d’asta ed estorsione.

"Abbiamo agito sempre con correttezza, sia negli appalti sia nei rapporti con i nostri collaboratori. Tangenti? Mai pagate": questo in estrema sinstesi il sunto delle dichiarazioni rese dagli indagati davanti al tribunale collegiale di Forlì, presieduto da Ilaria Rosati (a latere Marco De Leva ed Elisabetta Giorgi). A stimolare gli ex dirigenti di una delle più importanti coop della Romagna (con oltre 100 associate e svariati milioni di euro di fatturato), la pm Susanna Leonarduzzi. Nella tesi accusatoria della procura, Pasolini e Aldini avrebbero messo in piedi una rete di contatti illeciti e illegali per appropriarsi degli appalti più remunerativi, consumando – sostiene sempre la procura – anche presunte estorsioni a professionisti, soprattutto nei territori di Salerno e Napoli.

Il caso esplode nel novembre 2018, con gli arresti di Pasolini (ai domiciliari) e Aldini (in carcere). In manette finisce anche Giuseppe Caligione, romano, funzionario del ministero dello Sviluppo economico (ora in pensione), personaggio chiave nell’ambito delle indagini degli inquirenti forlivesi.

All’epoca responsabile del programma di costruzione del gas metano nel Mezzogiorno, Caligione era accusato di avere intascato una tangente di 25mila euro dai vertici di Conscoop, per autorizzare una proroga a favore della coop associata Terzigno Gas srl, nel 2016, per la progettazione, la costruzione e la gestione del sistema di distribuzione del metano a Terzigno, nel Napoletano.

Caligione alla fine ha patteggiato una pena per corruzione a un anno e dieci mesi, con restituzione del maltolto. Pena passata in giudicato e che ora è un perno del processo forlivese. Ma alla domanda della pm sulla tangente ricevuta da Caligione, Pasolini e Aldini – difesi dagli avvocati Mario Di Giovanni e Nicola Mazzacuva – hanno negato di avergliela elargita. A processo, per il solo reato di turbativa d’asta, anche Claudio Di Macco – un libero professionista intermediario – e Antonio Ferraro, ex amministratore di una società di Salerno.

Il due maggio ultima tappa del processo, con requisitoria del pm, arringhe degli avvocati difensori e – se la tempistica lo permette – sentenza di primo grado.