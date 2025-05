Gli Incamminati si congratulano con Patuelli

Il presidente Venerino Poletti, il Consiglio di presidenza e tutti i membri dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana si congratulano con Antonio Patuelli (nella foto, a sinistra, con Poletti) per le importanti riconferme e il nuovo prestigioso incarico ottenuti negli ultimi mesi che onorano anche l’antica associazione. Patuelli, presidente emerito dell’Accademia, nel 2024 è stato riconfermato alla guida dell’Associazione Bancaria Italiana e lo scorso marzo, su proposta del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, ha accettato la presidenza della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura che seleziona i nuovi siti per la Lista del patrimonio mondiale fra beni culturali e naturali e tutela e verifica i siti Unesco. L’alto incarico riconosce i suoi meriti culturali e lo premia per il costante impegno al miglioramento della reputazione del nostro Paese. Recentemente ha ottenuto anche la riconferma per acclamazione all’assemblea dell’istituto di credito per la presidenza della Cassa di Ravenna al teatro Alighieri. La Cassa è capogruppo del Gruppo bancario che comprende Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno e tre società di prodotti e servizi. L’esercizio 2024 della Cassa di Ravenna si è chiuso col miglior risultato dal 1840 per un utile netto aumentato a 37 milioni di euro (+15,45%).

g.a.