Gli irlandesi Trì al Forlimpopoli Folk Club

Sono stati tenuti a battesimo proprio sul palco del Forlimpopoli Folk Club e domani i Trì (nella foto) tornano alle 17 in Sala Aramini per presentare il frutto del loro primo lavoro discografico registrato in studio: ‘When it rains I am home’. Il gruppo è composto da: Liam Quinn (voce, chitarra, armonica, tin whistle e banjo), Fiorenzo Mengozzi (bodhran, concertina e percussioni), Thomas Barbalonga (fiddle). Il disco dei Trì è un viaggio accattivante nella musica folk tradizionale irlandese, impreziosita da suoni contemporanei e temi introspettivi. Il trio crea un paesaggio sonoro ben equilibrato, che fonde i suoni tradizionali irlandesi con influenze contemporanee per esplorare nuove direzioni della musica folk. Ispirato a eventi storici come la Fuga dei Conti e le Battaglie di Castlebar, l’album approfondisce i temi della guerra, della perdita e della natura fugace dell’esistenza. Tuttavia, accanto alla malinconia, la musica dei Trí risplende di melodie allegre e di un senso di rinnovamento, che riecheggia la mutevolezza del clima Atlantico (per informazioni musicapopolare. net o 389.1005150).

A tutti coloro che assisteranno ai concerti del Forlimpopoli Folk Club sarà offerto un ‘buono sconto’ valido fino al 4 giugno 2025 nei locali appartenenti alla promozione ‘Ascolta, bevi, mangia la musica’.

ma. bo.