’Gli occhi del giaguaro’: Mannino show al Fabbri

Prosegue oggi, ore 21, la stagione del comico al teatro Diego Fabbri di Forlì con lo spettacolo ‘Il giaguaro mi guarda storto’, interpretato, scritto e diretto da Teresa Mannino assieme a Giovanna Donini e con la collaborazione di Maria Nadotti. Lo spettacolo, sold out, nasce dal desiderio dell’attrice di tornare sui palchi dei teatri, dopo l’assenza dovuta al Covid, e scambiare sguardi con gli spettatori dalla prima all’ultima fila. Mannino racconterà momenti dell’infanzia e il rapporto sempre molto teso con gli altri esseri umani. Tutti questi momenti avranno però un filo conduttore comune: lo stupore e il desiderio che sono la linfa vitale del cuore. L’attrice invita a danzare con lei, a fare domande, a chiudere gli occhi per ascoltare le risposte: "l’importante – dice – è non smettere di sognare e tenere gli occhi ben aperti una volta fuori dal teatro". Il percorso artistico della Mannino si snoda tra teatro, tv, radio e cinema. Fortemente legata alla sua terra, laureata in filosofia, ha studiato teatro a Milano, la sua città d’adozione. Autrice e attrice comica siciliana, è conosciutissima per l’originalità con cui presenta tanti episodi che riguardano non solo la sua vita privata ma quella di ogni persona, come ha dimostrato in tutti i suoi spettacoli teatrali e cinematografici. L’attrice parla di sé, di una siciliana che ora vive al nord e offre gag che hanno soprattutto come oggetto il rapporto fra gli uomini e le donne. Attraverso i suoi monologhi offre un’immagine dell’Italia contemporanea e, sempre con grande ironia, la Mannino rivela non solo la sua inimitabile verve attoriale ma anche la sua indubbia capacità di improvvisazione. Le parole, i racconti sono coronati da una gestualità esplosiva, priva di indulgenza e sempre precisa. Un modo, il suo, di guardarsi allo specchio senza compiacimenti.

Rosanna Ricci