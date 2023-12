Gli operatori ora sorridono: "Natale è andato bene. E fine anno sarà altrettanto"

"Noi siamo stati strapieni di italiani per Natale e saremo stracompleti a fine anno, sia le camere sia al ristorante, perfino con liste d’attesa". A parlare è Sara Vespignani, titolare col compagno Luca Bosi dell’agriturismo Corte San Ruffillo di Dovadola, che aggiunge: "Per la prima volta, siamo stati pieni anche molti giorni prima di Natale". Ma da gennaio 2024 Corte San Ruffillo, con cucina, sale ristorante e una decina di camere, presenterà una novità, come spiega la titolare Vespignani: "L’intera struttura di accoglienza e ristorazione sarà a disposizione di chi vorrà la massima privacy. Infatti, direttamente non faremo più accoglienza e ristorazione, se non per feste e manifestazioni".

L’agriturismo La Luna sul Trebbio, nel territorio comunale di Modigliana, ma sul crinale ai confini con Dovadola, per Natale era chiuso. "Ma per fine anno – racconta Giulia Di Domenico, che gestisce la struttura col fratello Davide – saremo pieni sia a tavola sia per le camere (una ventina i posti letto), con gente perfino da Bolzano". Poi la struttura aprirà solo nei weekend fino a primavera. "La nostra attività – prosegue Giulia – si caratterizza per la pasta fatta in casa, dove il Molise (la terra delle nostre origini) incontra la cucina romagnola; e per il bel panorama verso la pianura e per il verde e il silenzio dei monti". Conclude Giulia: "Dopo l’alluvione e le frane, ci stiamo riprendendo bene, come dimostra il pieno di fine 2023".

Non molto distante, sul crinale fra le valli del Montone e del Tramazzo-Marzeno, si trova l’agriturismo Marzanella, in quel di Tredozio, una bella e storica villa padronale medievale gestita dai coniugi Maria Pia e Franco Donzellini, insieme al figlio Filippo che fa le prove, insieme alla fidanzata Greta, per ricevere il testimone. "Per Natale – racconta Franco – abbiamo lavorato e per l’ultimo dell’anno avremmo lavorato molto di più se avessimo avuto molte più camere delle 5 di cui disponiamo e che sono prenotate da Ferragosto". La stagione a Marzanella riprenderà da Pasqua in poi e durerà fino a novembre.

Gli Ulivi di Predappio (a Monte Maggiore, nel versante di Castrocaro) è un agriturismo con 9 camere e un centinaio di posti a sedere nel ristorante: ha lavorato molto nella ristorazione a Natale, si ripeterà a fine anno e per l’Epifania. "Noi però – racconta Elisabetta Raviola, titolare col marito Stefano Gatti e la figlia Alice –, curiamo di più la ristorazione, con cucina romagnola, cacciagione e carne suina (salumi), mentre le camere sono occupate di più durante la caccia, perché siamo all’interno di una riserva venatoria". Da circa un mese però all’agriturismo non funziona il telefono fisso e l’attività è stata molto danneggiata e si può prenotare solo con il cellulare (347.8642255), che però non prende in tutti i punti.

In tema di soggiorni, l’agriturismo La Gironda a Massa di Forlì, ai confini con Predappio e Castrocaro, lavora con 16 camere per l’accoglienza. "Noi – spiega Maddalena Ravaioli, presidente di Agriturist di Forlì-Cesena e titolare della struttura con la figlia Livia Soliani (consigliera regionale di Agriturist) – facciamo parte del Club di Eccellenze, l’unico ‘Agricycle’ riconosciuto in Emilia-Romagna. Nella nostra struttura in questi giorni – conclude – stiamo andando verso il pieno, ma lavoriamo molto di più in primavera e in estate".