Gli operatori turistici di Portico: "Bus, serve variazione di orario"

In seguito all’incontro con una trentina di operatori delle strutture turistiche dell’alta valle del Montone, svoltosi a Dovadola lo scorso 7 giugno, il Comune di Portico e San Benedetto accoglie e trasmette la richiesta di variazione di orario Start Romagna nei giorni festivi nella tratta Forlì - San Benedetto in Alpe, al fine di favorire gli utenti che volessero trascorrere una giornata nel nostro territorio, accedendovi con i mezzi pubblici in modo più agevole". Lo scrive il sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, ai dirigenti di Start Romagna, a nome degli operatori turistici della media e alta valle del Montone. Infatti, fino a Castrocaro svolge servizio il bus di Forlì, ma in vallata il servizio è svolto dalla società Start Romagna. Ma in che cosa consiste la richiesta? Risponde il sindaco Monti: "Non si chiede un aumento del numero delle corse già esistenti, ma una variazione di orario per permettere una partenza da Forlì tra le 8.008.40 e rientro con partenza da San Benedetto in Alpe tra le 17.3017.45". La corsa attuale prevede la partenza da Forlì alle 6.20 e il rientro da San Benedetto in Alpe alle 16.40.

Conclude la consigliera comunale, Marzia Marchesini, che ha seguito il problema e raccolto le richieste degli operatori turistici: "Considerato il momento di particolare difficoltà per le nostre strutture turistiche, dovuto all’emergenza frane che ha provocato una sensibile diminuzione dell’afflusso di turisti, con questa richiesta si sollecita attenzione e solidarietà ai problemi di chi, nonostante le grosse difficoltà, vuole continuare a vivere e operare in collina e montagna".

q.c.