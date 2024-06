Gli oscar del welfare. Premiate 4 realtà forlivesi. Esulta il terzo settore

Sono ben quattro le realtà forlivesi premiate alla presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2024 che si è tenuto giovedì a Roma. Hanno ritirato il prestigioso premio il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, la Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini, la Cooperativa L’accoglienza (socie del Consorzio) e l’azienda Cepi SpA che fa parte della rete di imprese che si avvale della consulenza del Consorzio (nella foto, i rappresentanti forlivesi con il riconoscimento).

Queste realtà sono state selezionate come Welfare Champion tra 7.000 imprese (triplicate rispetto alla prima edizione), di cui 150 in totale le piccole medie imprese che hanno ottenuto il rating più alto. Il premio si basa sul Welfare Index Pmi, l’indice che valuta il livello di welfare aziendale nelle piccole e medie imprese italiane e viene consegnato alle "imprese con un sistema di welfare aziendale caratterizzato da un livello di iniziativa molto rilevante (sia per ampiezza sia per intensità), capacità gestionali e impegno economico-organizzativo elevati (proattività, orientamento all’innovazione sociale, sistematico coinvolgimento dei lavoratori) e impatti sociali significativi sulla comunità interna ed esterna all’impresa". La valutazione è promossa da Generali Italia con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni. Per il Consorzio, la Paolo Babini e Cepi si tratta di una conferma: il bis dopo il successo nel 2023. erano state premiate anche nella precedente edizione. Il sistema consortile di Forlì è l’unico caso in Italia di cooperazione tra le realtà di quartiere.

Un premio prestigioso per il Consorzio di Solidarietà Sociale e per le cooperative forlivesi, nella categoria Terzo Settore ancora più importante.