Gli scatti del fotoreporter: "Dal dolore alla ripartenza"

In quei giorni convulsi la sua macchina fotografica ha scattato senza sosta. Le immagini che ha archiviato nel suo pc nella cartella ‘alluvione’ sono in totale 10.000. Quelle che saranno esposte al circolo Inzir di via Bezzecca da domani alle 21, quando si terrà l’inaugurazione della mostra ’Con i piedi nel fango’, sono 60. "Le foto che ho fatto erano pensate per finire sulle pagine del giornale – racconta Cristiano Frasca, fotografo del Carlino –, ma parallelamente ne scattavo anche altre, diverse, inadatte alle necessità editoriali, che però mi sembravano significative". Quelle foto non sono mai state pubblicate, ma adesso saranno esposte, insieme ad altre che invece hanno già raccontato il disastro sulle pagine del Carlino, nella grande sala del circolo che, dai giorni successivi all’esondazione, è diventato centro di raccordo dei volontari per il quartiere San Benedetto. A scegliere le foto da mettere in mostra non è stato Frasca, ma "un amico alluvionato – racconta – che al posto mio ha selezionato le immagini che lo colpivano di più. Alcune non le ricordavo, le guardavo e pensavo: ‘ma questa l’ho fatta io?’".

Un fotoreporter che si muove sullo scenario di una calamità, del resto, non conosce tempi morti: il dito guizza veloce e la mente deve tenergli dietro, anche quando il fango rallenta i movimenti e le emozioni impongono delle esitazioni: "Quando si lavora in queste circostanze – sottolinea Frasca – ci si trova continuamente di fronte al dubbio: metto via la macchina e do una mano, oppure faccio il mio lavoro e resto dietro l’obiettivo?". La risposta giusta non esiste e talvolta a decidere è la vita con il suo scorrere inarrestabile, eppure "ogni foto che ho fatto è stata fatta con consapevolezza. Perciò sia le immagini giornalistiche che quelle con un taglio più artistico sono già cariche di un senso che non è necessario attribuire loro a posteriori". In mostra si trova di tutto: "Ci sono i soccorsi dei vigili del fuoco – elenca Frasca –, ci sono persone in preda allo sconforto e al dolore, ci sono le strade buie e spettrali catturate nella notte stessa delle esondazioni… ma ci sono anche i sorrisi, i gesti di solidarietà, la ripartenza". Un mosaico le cui tessere, unite, compongono un racconto che, nonostante la sua durezza, nessuno vuole dimenticare. La mostra sarà visitabile domani e venerdì sera, poi per tutto il giorno il sabato e la domenica.

Sofia Nardi