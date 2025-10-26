Gli scavi al San Domenico. Tra storia e futuro: i lavori del quarto stralcio svelano tracce antiche

Il passato affiora prepotentemente nel presente. Anzi: nel futuro. Nei lavori di scavo per il quarto stralcio dei musei San Domenico, infatti, sono emerse notevoli evidenze storiche capaci di aggiungere importanti tasselli alla storia del complesso e di raccontare qualcosa dei nostri antenati. L’area che, una volta terminati i lavori, vedrà la ricostruzione della quarta parete del secondo chiostro: un’ala in più che dovrebbe andare ad ospitare il museo archeologico di Forlì, chiuso dal lontano 1996 a causa di un problema di accessibilità al Palazzo del Merenda, dove era custodito.

Proprio per restituire alla città il risultato della ricerca, è stata organizzata una giornata di "archeologia pubblica partecipata", come l’ha definita l’archeologo della soprintendenza di Ravenna Kevin Ferrari. La giornata comincia con un convegno all’interno del San Giacomo, in cui l’archeologa della soprintendenza di Bologna, Chiara Guarnieri, ha ricostruito la storia del complesso museale, dalle sue origini, nella prima metà del 1200, fino a al suo riutilizzo come ospedale militare, per poi arrivare all’abbandono e alla sua lenta riqualificazione, cominciata negli anni Ottanta e giunta ancora incompleta fino ai giorni nostri. Ora la conclusione dei lavori è sempre più vicina: "L’idea – ha spiegato il direttore dei lavori del quarto stralcio, Giorgio Laghi – è quella di portare a termine il progetto originario che prevedeva di chiudere il chiostro in parte distrutto. Contestualmente saranno riqualificati anche due locali interrati". Questa fase "è andata in gara nel 2023 – precisa Laghi – con un appalto di 7,5 milioni, 6 dei quali finanziati dal Pnrr, e il restante da fondi comunali. La consegna è avvenuta in agosto 2024".

La prima fase dei lavori, come da prassi in aree di forte interesse storico, è stata proprio l’indagine archeologica. "Gli scavi – spiega Ferrari – sono ormai nella loro fase conclusiva e ci hanno consentito di indagare una parte di città storica che altrimenti invisibile". E che, per un giorno, è stata oggetto di visite guidate che hanno preso il via al termine del convegno per proseguire poi per tutto il pomeriggio: oltre 180 i prenotati.

Un’opportunità da cogliere al volo, perché una volta terminata la fase di scavo e documentazione, tutta l’area sarà ricoperta per consentire la realizzazione della nuova costruzione. "Nell’area, pari a circa 2.000 metri quadrati – illustra Ferrari –, troviamo molte strutture di epoche diverse, in parte sovrapposte, perché questo chiostro è stato molto rimaneggiato nel corso del tempo, tant’è che qui a lato furono costruite anche una caserma e una fabbrica". Innumerevoli fasi edilizie, quindi, quasi tutte sullo stesso livello. Eppure per gli esperti è facile orientarsi tra i secoli in base alle diverse tipologie pavimentali e all’uso dei materiali. Tra le evidenze emerse, anche le basi di tre porticati e un pozzo alla veneziana, mentre nelle sale interrate si notano tracce di pilastri che un tempo verosimilmente reggevano le botti per il vino. Come spesso capita, però, alcuni degli oggetti più interessanti (che a tempo debito entreranno a far parte del museo archeologico) sono stati trovati in una discarica che si trovava nell’area degli orti: "Qui abbiamo recuperato molti resti ceramici – spiegano gli archeologi –, ma anche avanzi dei pasti dei frati. Tutti indizi che ci consentono di gettare luce sulla loro vita quotidiana". La storia del San Domenico, però, non è finita: è proprio da qui, dalle antiche fondamenta, che ci si appresta a scrivere il capitolo a venire.