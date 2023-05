Gli sconfitti verso l’opposizione Quadrelli seconda: "Buon risultato" Intanto dal Pd scritte anti-Deo

Nel campo degli sconfitti c’è Sara Quadrelli, con la sua lista civica appoggiata dal centrosinistra ‘Galeata Futura’ dopo essersi congratulata con la vincitrice e a farsi fotografare insieme alla neo sindaca ha ribadito che "il centrodestra è da anni tradizionalmente forte a Galeata e questa volta scegliendo una civica molto conosciuta ed apprezzata ha centrato l’obiettivo. Qui la coalizione tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia ha sempre avuto uno zoccolo duro che questa volta non ha disperso i voti e non si è fatto incantare dalle sirene della lista Ferretti. Ha vinto così in modo netto, mentre il centro sinistra si è presentato diviso ed essere arrivata seconda è comunque una grande soddisfazione. Abbiamo creato le premesse perché il centro sinistra possa ripartire dai tanti militanti che da novembre ad oggi hanno dato vita alla lista e riattivato nuovi entusiasmi. Ora inizia una nuova fase all’opposizione. Valuteremo come comportarci ma se le scelte della nuova amministrazioni saranno quelle giuste per rilanciare Galeata, non mancherà la nostra collaborazione. Ribadiamo che pretenderemo la trasparenza tra l’amministrazione ed i cittadini. E ci confronteremo con la nuova amministrazione perché siano potenziati i servizi che vanno a sostenere le fasce più’ vulnerabili della popolazione: bambini, adolescenti, disabili ed anziani e il rilancio delle attività commerciali e produttive.

Sara Quadrelli entrerà in consiglio comunale con Donatella Nuti, mentre sarà Giorgio Ferretti dal quale non siamo riusciti ad avere nessun commento a rappresentare la seconda minoranza. Nella bacheca del PD è stato affisso subito un manifesto con la seguente dicitura: "Viva Galeata libera. Dopo 15 anni con 46 preferenze a casa" dove il riferimento alla Deo è esplicito. La sua lista, in base ai voti ottenuti, esprimerà un solo consigliere che sarà il candidato sindaco Ferretti, perciò, stando al risultato, Deo dopo 15 anni non rientrerebbe in consiglio comunale.

La lista ‘contrassegno senza nome’ che candidava sindaco Alessandro Galeotti ha ricevuto solo 25 voti, la metà di quelli pronosticati dai più. Un programma troppo ambizioso e rivoluzionario il suo anche se Galeotti rimane convinto "di aver ragione. In tanti mi hanno confermato che avevo detto il giusto, ma nell’urna hanno fatto il contrario. Tra l’altro io stesso non sono andato a votare". Un piccolo giallo si è materializzato durante la proclamazione degli eletti quando inizialmente erano stati attribuiti dal presidente di seggio 2 seggi alla lista Ferretti ed 1 alla Quadrelli. Dopo mezz’ora di esame dei regolamenti e grazie all’intervento dei rappresentanti di lista, ma anche dell’onorevole Buonguerrieri e da Bartolini, la situazione si è ribaltata e la lista che è arrivata seconda entra in consiglio con due consiglieri.

Oscar Bandini