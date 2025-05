Gli scout Agesci a Modigliana. La visita di Bonelli di Europa Verde

Il gruppo Scout Agesci di Modigliana 1 ha organizzato per domenica alle 21 al teatro dei Sozofili, col patrocinio del Comune, lo spettacolo ‘Fango, storia di una alluvione’ di Marco Cortesi e Mara Moschini. Dopo due anni dalle alluvioni di maggio 2023 che hanno colpito duramente il territorio, Marco e Mara raccontano storie di coraggio, determinazione e solidarietà, provenienti dal più grande disastro climatico della storia della Romagna, raccolte da un’inchiesta sul campo che ha coinvolto centinaia tra soccorritori e salvati. L’ingresso è a offerta libera ma con un minimo di 10 euro; per i bambini sotto i 12 anni, un minimo di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: Luigi 347 44 91 519 e Alessandra 331 57 88 314 Modigliana1@emiro.agesci.it.

Oggi invece Angelo Bonelli, leader di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, torna in Romagna a due anni dalla devastante alluvione del maggio 2023. Lo fa per verificare di persona le condizioni in cui versano ancora cittadini e territori colpiti e per ribadire che le promesse del governo Meloni sono rimaste in larga parte disattese.