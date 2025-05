Gli sponsor dei ’Cronisti’: "Vogliamo parlare a voi perché siete il futuro. Siate curiosi e informatevi"

’Cronisti in classe’ non sarebbe mai stata possibile senza la collaborazione con dei partner speciali che, come ogni anno, si sono impegnati a sostenere concretamente l’iniziativa del Carlino, consentendo la realizzazione di un progetto complesso e articolato che prosegue per tutto l’arco dell’anno scolastico. Sul palco del teatro Diego Fabbri, anche gli sponsor del Carlino hanno voluto portare la loro testimonianza e il loro saluto ai ragazzi.

"Questa è un’iniziativa formativa che consente una grande crescita umana – le parole di Mirca Renzetti, vicepresidente vicaria di Confcooperative –, capace di far scoprire ai giovani il senso di responsabilità e crescita attraverso l’elaborazione della notizia. Spero che serberete anche in futuro quello che avete appreso durante questi mesi".

Il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena, Alessandro Corsini, ha sottolineato l’impegno dell’associazione di categoria con i giovani: "Per noi è importantissimo entrare nelle scuole e affrontare con voi temi a noi cari come l’agricoltura, il territorio, il cibo, l’ambiente… Grazie a ‘Donne Coldiretti’ da molto tempo ci rapportiamo con le scuole per parlare del valore della dieta mediterranea e portiamo avanti battaglie per la tracciabilità degli alimenti. È fondamentale poter portare avanti questi argomenti anche con voi".

"Siamo qui per celebrare il vostro impegno – l’intervento di Silvia Cappelli, responsabile della filiale di Forlì de La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese –. Fare giornalismo significa cercare la verità e poi comunicarla con chiarezza e rispetto e oggi premiamo il vostro lavoro di squadra e la vostra capacità di comunicazione. Continuate a scrivere, informarvi e ad essere curiosi: il futuro ha bisogno di menti come le vostre".

Simona Buda, presidente di Alea Ambiente, ha evidenziato il valore dei quotidiani: "Vedere tanti ragazzi con in mano un giornale cartaceo è molto emozionante. Va bene utilizzare i social e il digitale, ma non dobbiamo perdere l’abitudine di toccare con mano la notizia. Il Carlino ogni anno ve lo ricorda. Da sempre Alea si rapporta con i giovani per diffondere una buona educazione sull’ambiente e per noi è cruciale cogliere ogni possibile occasione per farlo".

Per Accademia Perduta/Romagna Teatri, Cristina Valgimigli ha tenuto a leggere un messaggio del co-direttore Ruggero Sintoni, che non ha potuto essere presente alla premiazione: "Abbiamo colto con piacere l’opportunità di prendere parte a questo percorso altamente formativo: gli studenti hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali e hanno poi rielaborato ciò che hanno visto e questo è prezioso in un’epoca in cui il digitale tende ad avere la meglio su tutto. Continueremo a curare la programmazione del Fabbri e del Piccolo per proseguire insieme su questa strada".

Ha portato sul palco un ricordo speciale, Mattia Laghi, consigliere di Forlì Ambiente: "Qualche anno fa anche io, insieme alla mia classe, ho partecipato a questa stessa iniziativa e ricordo bene quanto fosse importante fare lavoro di squadra per la stesura degli articoli. Sono contento che la cooperativa Forlì Ambiente sia sponsor di un’iniziativa così bella".

Tra i partner di ‘Cronisti in classe’ anche Avis Forlì: "Per noi è la prima volta come supporter – spiega il presidente Roberto Malaguti – e vogliamo trasmettere anche a voi e alle vostre famiglie l’importanza del dono in quella che è un’edizione speciale dell’iniziativa, dato che cade nel 140° anniversario della nascita del Carlino".

È una parner storica, invece, la Centrale del Latte: "Siamo sempre impegnati a organizzare visite guidate con gli studenti – spiega Daniele Bazzocchi – per mostrare loro la nostra attenzione alla tracciabilità e alla trasparenza del prodotto. Siamo felici di sostenere anche questa iniziativa perché voi siete il futuro. Questa esperienza vi sarà utile e rimarrà nella vostra memoria". Al termine di questa ventesima edizione, però, è già tempo di guardare avanti: il Carlino, infatti, dà già l’appuntamento ai cronisti in erba di domani al prossimo anno scolastico con tante nuove storie da raccontare.

Sofia Nardi