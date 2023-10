Gli Stati Generali in Comune: "Unità d’intenti per ripartire. Tuteliamo il nostro Appennino"

di Marco Bilancioni

Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì, a cosa servono gli ‘Stati Generali’?

"È un momento di riflessione che indica che la massima urgenza, adesso, è il ripristino del territorio. Ma non potremo rifarlo come prima".

Cosa intende?

"Che non possiamo escludere che non ricapiti in futuro un evento estremo. Speriamo di no, e possibilmente non con la stessa intensità di maggio. Ma se questa è la premessa, come dovranno essere i fossi? E i canali? La città che frequentiamo tutti i giorni non è stata progettata per situazioni come quelle che accadono da qualche anno".

Da più parti le chiedevano di organizzare questo tipo di appuntamento un po’ prima.

"Non è dipeso solo da noi: volevamo ospiti di spessore e abbiamo atteso anche la loro disponibilità. Doveva esserci anche il generale Francesco Paolo Figliuolo, che purtroppo in questi giorni è all’estero: siamo in contatto con il suo staff, speriamo di poter organizzare un collegamento o, in alternativa, avere un suo messaggio video. Sappiamo che in questi giorni, con l’ordinanza per le imprese, ha novità importanti".

Dalla ricostruzione, ai ristori, al dibattito pubblico: la sensazione di molti è che sia tutto in ritardo. È così?

"Sono situazioni nuove, nessuno ha la soluzione. Noi, con gli Stati Generali, vogliamo dare un piccolo contributo. Di sicuro la sfiducia non può essere il motore di un circolo virtuoso".

È tutto concentrato in una serata: parlerete anche dell’Appennino?

"Certo. La tutela della pianura nasce lassù. Se la montagna si spopola, frana. Poi le conseguenze, come a maggio, arrivano fino alla città. È per questo che abbiamo dedicato alcuni nostri dipendenti, accogliendo la richiesta del Comune di Tredozio, a un’altra emergenza, quella del terremoto".

Insieme a Hera avete già parlato delle fogne. Ne riparlerete? Rifarle è un’utopia?

"È un tema epocale, di cui è difficile oggi immaginare i costi e i disagi: pensiamo se dovessimo scavare in tutta la città. Però oggi, anche se le nostre condutture sono state pulite, non possiamo garantire che, in caso di piogge torrenziali, non si formi quel ristagno che può entrare nelle cantine e fa tornare alla mente brutti ricordi. E voglio dire un’altra cosa: un obiettivo di questo genere non si raggiunge se non c’è concordia istituzionale".

A chi si riferisce?

"Voglio dire che tutti devono fare la propria parte: Comune, Provincia, Regione, Governo, perfino l’Unione Europea. Evitando il più possibile le polemiche".

È per le polemiche che lei non è andato alla manifestazione degli alluvionati il 14 ottobre? Quel giorno alcuni partecipanti hanno chiesto pubblicamente perché lei fosse assente.

"Quella era una manifestazione della Cgil, legittima ma senza ambizione di essere unitaria. Se ci fossero state le altre sigle sindacali e altre rappresentanze del mondo economico, che hanno invece rifiutato l’invito, sarei andato anch’io".