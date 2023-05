"Gli stranieri? Una risorsa Spazio anche alle frazioni"

Francesca Pondini candidata sindaco della lista civica ‘Per il cambiamento’. Lei è cattolica ed è molto attiva in parrocchia e nel sociale. Galeata è un paese però a forte presenza straniera, cosa prevede il suo programma per dare spazio e voce a religioni e culture diverse?

"Da cattolica vivo la forte presenza straniera come normalità. Sono cresciuta con questa consapevolezza di normalità fin da piccola. Grazie all’Opera della Madonnina del Grappa le prime presenze di altre etnie nella Valle del Bidente sono state proprio a Galeata e con questi bimbi siamo cresciuti. I ragazzi di Torricella erano e sono i nostri amici e fino a a qualche anno fa ho festeggiato il Natale in famiglia invitando un ragazzo musulmano che abbiamo visto crescere. I miei figli hanno amici musulmani e ortodossi con cui giocano e studiano a casa nostra. La molteplicità di credo diversi è una risorsa da mettere a frutto anche per implementare l’inclusione sociale a partire dalle scuole. La nostra parola d’ordine resta sempre rispetto".

Come sta andando la campagna elettorale?

"Bene, nonostante le provocazioni quotidiane che riceviamo. Noi abbiamo impostato la campagna sull’onestà di intenti e sul rispetto verso i concorrenti e manteniamo la nostra linea di condotta. La grande affluenza al teatro di Galeata ma anche a San Zeno e Pianetto, così come negli appuntamenti più informali, significano che c’è molta attenzione nei nostri confronti. Forse perché siamo la vera novità di questa campagna elettorale".

Il programma della sua lista dà molto spazio anche alle frazioni di Pianetto e San Zeno. Indichi una priorità per ciascuno di questi centri.

"Manutenzione, nuove pavimentazioni, parco giochi bimbi per Pianetto, pulizia e primi consolidamento Castello e nuovi scavi a Mevaniola. Per San Zeno, valorizzazione Parco fluviale, asfaltature, loculi cimitero, attivazione wi-fi, asfaltature e messa in sicurezza chiesa di San Zenone".

In caso di vittoria ha già in mente chi farà l’assessore e il vice sindaco? Il primo obiettivo?

"Non abbiamo fatto ipotesi o accordi sulla designazione dell’assessore e del vice sindaco. Tutti i candidati fino all’ultimo giorno si devono impegnare a raccogliere consensi. Se gli elettori ci daranno fiducia, la scelta dei designati sarà esclusivamente nell’interesse dei cittadini. Il primo obbiettivo da raggiungere sarà quello di aumentare il decoro, la pulizia e la sicurezza del paese migliorando e rendendo trasparenti i rapporti tra l’amministrazione comunale e i cittadini".