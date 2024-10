Gli studenti del Vassallo in missione a Dubai

Nei giorni scorsi si è svolta all’Istituto professionale di istruzione superiore Angelo Vassallo di Galeata la ‘Giornata del merito’, con la consegna degli attestati di diploma agli allievi degli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Baracca di Forlì (a cui il Vassallo è aggregato) Maura Bernabei, del vice sindaco di Galeata Eraldo Cucchi, del consigliere comunale Giuliano Maltoni, degli allievi e dei genitori.

È stata la stessa dirigente scolastica poi a sorprendere positivamente i presenti con una notizia sorprendente ed inattesa. "È con grande soddisfazione che annuncio – ha esordito la dirigente – che 16 studenti delle classi quarta e quinta, più 4 insegnanti, parteciperanno alla missione a Dubai dove, in un concorso internazionale tra 50 nazioni, l’Italia sarà rappresentata unicamente dagli studenti e insegnanti della scuola Vassallo. I nostri ragazzi monteranno e faranno correre in pista un prototipo di ‘auto a propulsione solare’ da loro sviluppata e realizzata".

La soddisfazione e l’entusiasmo erano palpabili e il vicesindaco Cucchi non solo si è complimentato ma ha ricordato che "il Vassallo è l’unico istituto di istruzione superiore del circondario forlivese frequentato da 107 allievi provenienti da tutti i paesi della Val Bidente ed anche del Rabbi. Sorto nel 1962, è un punto di riferimento da anni per tutte le aziende del territorio che operano nei mercati nazionali ed internazionali e sempre alla ricerca di manodopera specializzata da fidelizzare".

Non a caso il 100% degli studenti diplomati al Vassallo trovano lavoro nel giro di pochi mesi dal diploma in quanto la richiesta di operai specializzati da parte delle aziende supera l’offerta di diplomati che l’istituto di Galeata può offrire. Il percorso professionale prevede cinque anni di studio per il conseguimento del diploma di stato ‘Industria e Artigianato per il Made in Italy per il settore meccanico’, ovvero un titolo di studio non solo spendibile per un’eventuale iscrizione ad un corso Universitario o Istituto tecnico superiore o istituto di formazione tecnica superiore, ma soprattutto per un inserimento professionale in azienda in qualità di tecnico specializzato. Infatti l’Istituto ha all’attivo un elevato numero di collaborazioni con le aziende del territorio, in modo che le competenze in uscita vengano integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento per le esigenze del territorio.

"La trasferta a Dubai – aggiunge il docente Enrico Peperoni – è prevista dal 16 al 23 febbraio 2025. L’attività inizia il 17 sulla vettura all’interno del circuito di Dubai presso l’hangar della Porsche. Durante la settimana, in funzione dello stato di avanzamento dell’assemblaggio, sono previste le prove sugli assetti sempre sul circuito. Il giorno dopo sarà una giornata di gare sui vari obiettivi fissati dal progetto. Infine domenica 23 il rientro in Italia".

Oscar Bandini