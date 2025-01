Gli ultimi eventi di ’Ben-Essere’

Proseguono oggi alle 15 a Portico, nel teatro comunale Iris Versari, gli incontri del progetto ‘Ben-Essere’, che offrono la possibilità a chi lo desidera di proporre idee per rendere le aree appenniniche attrattive per i turisti e migliorare la vita dei residenti attraverso sport, attività outdoor, cucina sana e agricoltura sostenibile. L’incontro di oggi a Portico è rivolto anche agli operatori dei settori interessati di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano e San Benedetto in Alpe. Sempre oggi alle 20.30, si replica a Tredozio (anche per Modigliana), mentre il ciclo di incontri si chiude domani alle 15 nella sala del consiglio comunale di Forlimpopoli (anche per Bertinoro). Gli incontri sono gratuiti e rientrano nell’ambito delle azioni previste dall’iniziativa ‘Ben-Essere: alimentazione e corretti stili di vita’ (coordinato da Luigi Barilari) del Gal L’Altra Romagna, realizzato dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e finanziato da PSR 2024-2022. Il progetto mira a sviluppare nuove opportunità alla luce di un’economia locale sostenibile, all’interno di un percorso di marketing territoriale e valorizzazione turistica. Prevede la collaborazione e partecipazione del Gal L’Altra Romagna e Visit Romagna.