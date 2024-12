Gli uomini sono fatti della stessa sostanza dei sogni

Simonetta

Giunchi *

È ancora così! Se non si prende coscienza della fonte del proprio malessere si sarà sempre pervasi costantemente dall’angoscia. Il preconscio è la via regia dell’inconscio, che si manifesta attraverso il linguaggio dei sogni. Nel suo libro, ’l’Interpretazione dei sogni’, Freud spiegava che se non si sognasse, la condizione umana sarebbe quella di essere tutti nevrotici.

I sogni sono un materiale psichico importantissimo, e quando affiorano, vanno portati nella stanza d’analisi; permettono di accedere a quella parte dell’inconscio che sta per essere svelata e usa il luogo psichico del preconscio, e il linguaggio onirico, per preparare il sognatore al suo ingresso nella coscienza.

Il preconscio, potremmo immaginarlo come una stanza intermedia comunicante tra quelle dell’inconscio e della coscienza. Un luogo di passaggio, necessario, affinché quei contenuti angosciosi, un tempo relegati nell’inconscio, possano affiorare in una forma più accettabile, e anche tollerabile, quella quindi del sogno. Freud lo chiamava linguaggio primario. Perché primario? Perché il sogno esiste prima. Anche gli animali infatti sognano. Esiste prima il sogno della lingua madre, il linguaggio secondario, per questo motivo il sogno ha un linguaggio suo, ancestrale, metaforico e anche archetipico. E’ il linguaggio dei bambini, dei comici, di coloro che sanno far dell’umorismo e inventare storie. Nel sogno notiamo condensazioni di situazioni distinte, generalizzazioni, sostituzioni di personaggi e cambi improvvisi di scena. Il sogno è stupido, volutamente tale, diceva Freud, perché non deve svegliare il sognatore, allo scopo di aiutarlo a stemperare la tensione intollerabile che porta con sé fin dai tempi in cui il trauma è stato vissuto ma gli permette di cominciare ad accettarlo.

Nel sogno ogni personaggio è una parte di sé, che si manifesta attraverso le sembianze di persone conosciute, e attraverso situazioni apparentemente incomprensibili. L’interpretazione dei sogni è molto utile per la loro capacità di far emergere ricordi dei primordi, quelli all’origine della propria vita e quindi a comprendere le cause originarie dei propri blocchi e dei propri sintomi fisici. E’ possibile evocare immagini oniriche anche attraverso altri strumenti come l’ipnosi e l’EMDR, ed è forse per questo motivo che le sembra che oggi si parli meno dei sogni.

* psicologa e psicoterapeuta