‘Glitter’ si sposta. Un’altra vetrina chiusa: "Cantiere e non solo, c’è meno passeggio"

"Amo quello che faccio e ho deciso di reinventarmi, di trovare un’alternativa per non mollare". Come aveva già annunciato qualche mese fa, Giorgia Antimi, titolare del negozio di abbigliamento Glitter, una delle vetrine di corso della Repubblica, a fine marzo chiuderà i battenti. Una decisione irrevocabile, nonostante i lavori di restyling, che, iniziati da qualche mese, con un investimento di quasi 3 milioni di euro, potrebbero dare un volto nuovo alla principale via di accesso al centro cittadino e un impulso al commercio di prossimità.

Per ora, però, il cantiere è solo un problema. Concluso il primo lotto che ha interessato il tratto da piazza Saffi a via Cignani (quella che porta al tribunale), i lavori sono arrivati, adesso, proprio davanti alle vetrine di Glitter, che, dalla strada, non si vedono più. "I lavori sono iniziati l’estate scorsa, poi nel periodo di Natale si sono fermati per riprendere proprio adesso, al momento dei saldi", dice Giorgia. Paradossalmente proprio nel momento dell’auspicato rilancio, corso della Repubblica sta perdendo pezzi: ‘99 mania’ si sposta fuori dal centro a causa del calo di clienti e del caro-affitti, Balloon Express è in vendita (per motivi familiari) e chiuderà se non subentrerà un nuovo gestore.

Il cantiere, per Giorgia, non è l’unico problema. "La gente non entra in negozio e penso che questo non riguardi solo la mia attività. Passa e non si ferma. Molti preferiscono fare acquisti nei centri commerciali. In effetti, già con l’apertura del Puntadiferro si era sentito l’impatto negativo delle grandi superfici sul commercio nelle vie del centro. Inoltre, c’è meno passeggio, perché le persone, per strada, non si sentono al sicuro".

Giorgia è nel settore dell’abbigliamento, ha iniziato come commessa dopo la scuola. Poi, il salto: nel 2006 si è messa in proprio e ha scelto quasi sempre il centro della città, con varie collocazioni nel corso del tempo. Corso Mazzini, via Biondini, corso Garibaldi, via delle Torri, poi viale Bolognesi in zona liceo Scientifico prima di corso della Repubblica. "Gli affitti erano molto alti, ma il fatturato era adeguato. Oggi, per questo locale, pago la metà rispetto ad allora, ma è comunque troppo e non riesco ad andare avanti". Durante il periodo della pandemia, ha fatto consegne a domicilio dei capi di abbigliamento che pubblicizzava sui social network e, qualche volta, ne ha anche regalati. Poi, è arrivata l’alluvione e, infine, sono iniziati i lavori sul corso. E così, ha deciso di chiudere, ma non lascia l’attività.

Ha scelto un locale in una zona più periferica, con un costo di locazione meno caro e un diverso posizionamento: sarà un ‘concept store’, con marchi di nicchia e capi di abbigliamento personalizzati, grazie a inserti che realizzerà in un piccolo laboratorio, che attrezzerà dentro al locale. "Saranno capi hand-made, con un gusto ricercato e intimo". Il negozio non seguirà un orario rigido, ma si adatterà alle esigenze dei clienti, in costante contatto attraverso i social, sulla pagina Facebook e su Instagram. "Questo lavoro è il motivo per il quale ogni mattina trovo la forza di alzarmi – conclude Giorgia –. Dunque, nonostante tutto, non ho intenzione di lasciarlo".