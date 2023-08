Gmg, il rientro dei 350 "Un’esperienza unica"

Sono tornati a casa i trecentocinquanta giovani forlivesi che hanno partecipato a Lisbona alla Giornata mondiale della gioventù. Tra loro anche ventotto ragazzi di Forlimpopoli insieme al cappellano, don Filippo Foietta, che con altri otto sacerdoti, il vescovo, mons. Livio Corazza, e il responsabile della pastorale giovanile, don Andrea Carubia, ha accompagnato i ragazzi in Portogallo dall’1 al 6 agosto.

"È stata la mia quinta Gmg – afferma don Foietta – ed eravamo in tutto ventinove da Forlimpopoli, carichi di aspettative dopo mesi di preparazione, incontri, autofinanziamenti. I ragazzi, per lo più fra i 16 e 17 anni, tutti alla prima esperienza, non sapevano bene cosa aspettarsi se non quello che noi adulti avevamo testimoniato, la gioia dell’incontro con ragazzi di tutto il mondo, la festa grande della Chiesa giovane che si ritrova intorno al Papa, le parole semplici, profonde e motivanti del Papa stesso, la bellezza di un’esperienza che avrebbe cambiato in qualche modo le loro vite. Sono stato colpito, come d’altra parte i ragazzi, dal clima di festa, di gioia e di accoglienza che dovrebbe essere nella Chiesa a tutti i livelli. Una boccata di aria fresca che fa bene anche al mio ministero".

Con i giovani di Forlimpopoli c’era anche il seminarista Francesco Agatensi, che il prossimo 10 settembre sarà ordinato diacono e che racconta l’esperienza vissuta in questi giorni: "Già dalle prime ore a Lisbona la parola che meglio esprimeva la nostra esperienza era ‘felicità’, come quando col gruppo di Forlimpopoli siamo andati a fare un tuffo nelle onde alte dell’Oceano Atlantico. L’aria era fresca e il cuore lieto. Poi le catechesi, la preghiera, la riflessione su cosa significa essere cristiani oggi, e l’incontro con Papa Francesco, una grande festa con parole immediatamente capaci di toccare i cuori: il Signore ci chiama per nome e ci ama per come siamo".

Lorenzo Fabbri, di Terra del Sole, ha accompagnato i giovani della sua parrocchia: "Della Gmg mi hanno colpito le tante domande che mi hanno posto i ragazzi. Domande sulla fede, sugli altri, su Dio. Il momento più toccante per me è stato quando, durante la veglia del sabato sera, al momento dell’adorazione eucaristica si è creato un silenzio impensabile per un evento con un milione e mezzo di persone. Mi porterò a casa i volti dei ragazzi che ho accompagnato e che in questi giorni hanno capito di più cos’è veramente la Chiesa e hanno condiviso non solo le loro gioie ma anche le loro debolezze e difficoltà".

Lucia Ravegnani, di Regina Pacis, ha vissuto a Lisbona la sua prima Gmg: "È stata una scoperta positiva, ricca di emozioni, gioia, pace, stupore, ma anche piena di momenti di riflessione personale. Ho avuto modo, come rarissime volte nella mia vita, di scavare a fondo dentro di me e pensare al vero senso della vita, dell’amicizia e dell’amore. Vicino a tutte le persone che hanno condiviso questo cammino con me mi sono sentita vera, priva di maschere e, posso dirlo, veramente felice. Ogni evento, ogni preghiera e riflessione, ogni pensiero condiviso con gli amici è stato una luce che ha raggiunto la mia anima e il mio cuore. Ciò che mi ha emozionato di più è stata sicuramente la Via Crucis, insieme alla veglia, difficili da descrivere a parole, ma che ho vissuto appieno in ogni secondo".

Alessandro Rondoni