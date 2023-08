Gmg in famiglia Pellegrini dal Papa anche con 4 bambini "Felicissimi di esserci"

di Martina Rossi

La giornata mondiale della gioventù a Lisbona ha appena avuto inizio e insieme ai 350 ragazzi partiti da Forlì, ha preso parte a quest’avventura anche una famiglia: mamma, papà e quattro bambini. "L’idea è nata da don Andrea Carubia, parroco della nostra chiesa a Pieveacquedotto – racconta Lorenzo Venerucci, padre e marito di Caterina Utili –. C’è un’amicizia profonda con Don Andrea, che ha scelto noi per intraprendere questo pellegrinaggio e mostrare ai giovani anche la vocazione della famiglia e del matrimonio, oltre che rispondere alle loro eventuali curiosità sul nostro percorso di vita".

All’inizio l’idea non aveva del tutto convinto la famiglia, che per quest’estate aveva già altri piani. Ma poi il pensiero di poter condividere con dei giovani ragazzi la loro vita familiare e un’esperienza così intensa, li ha convinti a partire. Diversamente dagli studenti, la famiglia non alloggia nelle palestre messe a disposizione da due istituti portoghesi, "abbiamo noleggiato un camper per riuscire a essere sempre vicini alle due scuole e forse lo utilizzeremo per spostarci e visitare alcune città vicine, sicuramente andremo a Fatima" racconta Lorenzo. Inoltre, vista l’età dei bimbi Gabriele (2 anni), Davide (4 anni), Samuele (9 anni) e Lucia (11 anni), i genitori hanno tenuto conto di alcune necessità, specialmente del piccolo Gabriele che può così mangiare qualche piatto romagnolo caldo cucinato proprio sul camper. "La sfida più grande è domani, la notte della Veglia, dove tutti i partecipanti alla Gmg dormiranno in un enorme prato sotto le stelle – spiega il padre – noi per l’occasione ci siamo procurati due tende in cui far dormire i bambini, ma non abbiamo esperienza da scout quindi speriamo di riuscire a cavarcela".

Un’avventura unica per i bambini, che fin da piccolissimi hanno l’occasione di vivere un momento speciale insieme alla loro famiglia. "Inizialmente Lucia e Samuele, i due più grandi, erano un po’ preoccupati perché non ci sarebbero stati loro coetanei con cui giocare – scherza il papà – ma poi, quando hanno incontrato alcuni giovani alla messa del vescovo Corazza per la benedizione del pellegrino, si sono rallegrati ed erano felicissimi di esserci".